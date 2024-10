Quân sự thế giới hôm nay (21-10): Hàn Quốc trình làng pháo tự hành bánh lốp

Quân sự thế giới hôm nay (21-10) có những nội dung sau: Hanwha Defense trình làng pháo tự hành bánh lốp; máy bay quân sự của Anh sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ laser tiên tiến; Nga sử dụng UAS Privet-82MK2 mới. * Hanwha Defense trình làng pháo tự hành bánh lốp Tại hội thảo và triển lãm thường niên của Hiệp hội Quân sự Mỹ (AUSA) mới đây, Công ty Hanwha Defense (Hàn Quốc) đã giới thiệu mô hình pháo tự hành bánh lốp mới được thiết kế riêng cho Lục quân Mỹ. Theo Army Recognition, Lục quân Mỹ đã phát động chương trình Pháo tự hành thế hệ tiếp theo nhằm mục đích phát triển một loại pháo tự hành tiên tiến có tầm bắn mở rộng, khả năng cơ động, và khả năng sống sót cao cho kíp lái để đáp ứng các yêu cầu trong tác chiến hiện đại. Tại sự kiện mới đây của AUSA, Hanwha Defense đã giới thiệu mô hình pháo tự hành bánh lốp mới với tháp pháo K9A2 gắn trên khung gầm xe tải Mack Defense của Mỹ. Ảnh: Army Recognition Group) Pháo tự hành bánh lốp có tính cơ động vượt trội so với các phiên bản bánh xích. Nó có thể di chuyển nhanh hơn trên đường bằng và địa hình gồ ghề, có khả năng định vị lại và phản ứng nhanh hơn, việc bảo trì cho pháo tự hành bánh lốp cũng dễ dàng và tiết kiệm hơn. Pháo tự hành bánh lốp của Hanwha Defense phát triển dựa trên khung gầm xe tải quân sự Mack Defense của Mỹ, với cabin của kíp lái ở phía trước và tháp pháo K9A2, phiên bản nâng cấp của pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc, ở phía sau. Pháo tự hành Hanwha mới sẽ có tốc độ bắn 9 phát/phút. Pháo sử dụng đạn 155mm, có thể sẵn sàng khai hỏa trong vòng chưa đầy 30 giây. Hệ thống pháo tự hành di động mới này được thiết kế với tính tự động hóa cao, theo đó quy mô kíp lái sẽ giảm từ 5 xuống còn 2 hoặc 3 người. Do có thể dễ dàng vận chuyển bởi máy bay quân sự C-17 nên pháo tự hành mới này sẽ có tính cơ động cao, triển khai nhanh chóng. Tháp pháo K9A2 cung cấp hỏa lực đáng kể, với tầm bắn 40km khi sử dụng đạn thông thường và 50km khi sử dụng đạn tầm xa như đạn dẫn đường chính xác M982 Excalibur do Mỹ sản xuất. Đáng chú ý, tháp pháo được vận hành hoàn toàn tự động với hệ thống nạp đạn tự động, nâng cao khả năng bắn liên tục của pháo. Pháo tự hành bánh lốp mới của Hanwha Defense dự kiến sẽ cạnh tranh với các hệ thống khác để thay thế đội M109 Paladin của Mỹ vốn đã được sử dụng từ những năm 1960. * Máy bay quân sự của Anh sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ laser tiên tiến Theo công bố của Bộ Quốc phòng Anh ngày 20-10, các phi công thuộc Không quân Hoàng gia Anh sẽ sớm được trang bị hệ thống tự vệ bằng laser mang tính đột phá sau các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật thành công 100%. Tại các cuộc thử nghiệm ở Trường bắn Vidsel ở Thụy Điển, hệ thống tiên tiến này đã vô hiệu hóa thành công nhiều mối đe dọa từ tên lửa, cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong công nghệ phòng thủ trên không. Hệ thống phòng thủ laser được thiết kế để lắp đặt trên nhiều loại máy bay của Không quân Hoàng gia Anh, bao gồm máy bay thu thập thông tin tình báo Shadow R2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Hệ thống phòng thủ laser này có thể được lắp đặt trên nhiều máy bay của Không quân Hoàng gia Anh (RAF), bao gồm máy bay thu thập thông tin tình báo Shadow R2 và máy bay vận tải A400M. Đây là một phần trong các nỗ lực hợp tác giữa Leonardo, Thales và Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (DSTL) thuộc Bộ Quốc phòng Anh. Với khả năng đánh bại các mối đe dọa tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại với độ chính xác cao, hệ thống này có thể trở thành một khí tài quan trọng đối với RAF và các lực lượng không quân khác, tăng cường sự an toàn của phi công và máy bay. Trung tâm của hệ thống là hệ thống cảnh báo đe dọa Elix-IR của Thales, sử dụng các thuật toán tinh vi để lọc tiếng ồn xung quanh, nhanh chóng xác định các vụ phóng tên lửa thực tế, đảm bảo rằng chỉ có các mối đe dọa hợp lệ mới được theo dõi, phân loại, giảm thiểu báo động giả. Elix-IR có thể phát hiện và theo dõi tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại, còn được gọi là tên lửa tầm nhiệt. Khi phát hiện ra tên lửa, Elix-IR sẽ gửi cảnh báo đến các hệ thống phòng thủ bổ sung, chẳng hạn như Miysis DIRCM của Leonardo, sau đó triển khai các biện pháp đối phó như gây nhiễu laser để vô hiệu hóa tên lửa trước khi nó tiếp cận máy bay. Hệ thống Elix-IR với độ nhạy cao, hoạt động nhanh và được thiết kế để hoạt động trong các môi trường phức tạp và đầy thách thức, nên nó có thể trở thành một thành phần quan trọng trong các hệ thống phòng thủ máy bay hiện đại. Trong khi đó, Miysis DIRCM của Leonardo là hệ thống đối phó hồng ngoại có định hướng, hoạt động bằng cách phát hiện tên lửa đang bay tới và sau đó sử dụng hệ thống gây nhiễu bằng laser có độ chính xác cao để phá vỡ hệ thống dẫn đường của tên lửa, "làm mù" tên lửa, khiến tên lửa chệch hướng, tránh xa máy bay. Sự thành công của các thử nghiệm này đưa Vương quốc Anh trở thành quốc gia dẫn đầu về công nghệ hàng không vũ trụ quân sự, đảm bảo an ninh quốc gia và tiềm năng tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng quốc tế thông qua xuất khẩu trong tương lai. * Nga sử dụng UAS Privet-82MK2 mới Theo Defense Express, Nga đang sử dụng hệ thống không người lái (UAS) Privet-82MK2 ở khoảng cách 8-12km trên thực địa, trong khi khoảng cách sử dụng tối đa có thể lên tới 30km. Thiết bị bay không người lái Privet-82MK2 có thể mang tới 5,5kg tải trọng như bom cối 82mm Hệ thống Privet-82MK2 chính là thiết bị bay không người lái cảm tử được triển khai để tấn công các trạm quan sát, hầm trú ẩn, điểm triển khai tạm thời và các mục tiêu khác trên chiến trường. Theo Nga, thiết bị cảm tử này có khả năng chống lại các phương tiện tác chiến điện tử. Nhờ chế độ lái tự động, nó có thể vượt qua nhiều khu vực khác nhau, đồng thời được cấu hình để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Thiết bị bay không người lái Privet-82MK2 đã được giới thiệu lần đầu tiên vào mùa hè năm nay tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế - ARMY-2024 ở Nga. Một trong những “cải tiến” của thiết bị là khả năng cất cánh khi tắt camera nên trong trường hợp bị chặn tín hiệu video, đối phương không thể xác định được vị trí phóng. Tốc độ tối đa của thiết bị này lên tới 140 km/giờ, tốc độ bay 90 km/giờ. Thiết bị bay không người lái cảm từ này có thể mang tới 5,5kg tải trọng vũ khí như đạn cối 82mm. MAI HƯƠNG (tổng hợp)