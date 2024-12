Quân sự thế giới hôm nay (19-12): Mỹ thử nghiệm UAV tàng hình Thanatos

Quân sự thế giới hôm nay (19-12) có những nội dung sau: "Pháo đài bay" B-52 được nâng cấp với động cơ F130 thế hệ tiếp theo; Mỹ thử nghiệm UAV tàng hình Thanatos; Ba Lan đặt mua 80 xe bọc thép chở quân Rosomak-L. * Máy bay ném bom B-52J được nâng cấp với động cơ F130 thế hệ tiếp theo Ngày 18-12, Rolls-Royce đã xác nhận hoàn thành thành công đánh giá thiết kế quan trọng cho động cơ F130, đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực nâng cấp đội bay B-52 mang tính biểu tượng của Không quân Mỹ. Động cơ F130 đã được lựa chọn vào năm 2021 nhằm thay thế các động cơ Pratt & Whitney TF33 đã được sử dụng cho B-52 trong nhiều thập kỷ. Theo đó, F130 được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu hiện đại, bao gồm cải thiện hiệu suất nhiên liệu, tăng cường độ tin cậy và giảm nhu cầu bảo trì. Bản nâng cấp này sẽ cho phép B-52 tiếp tục hoạt động cho đến những năm 2050, củng cố vai trò chiến lược của khí tài này trong Quân đội Mỹ. Máy bay ném bom hạng nặng B-52 Stratofortress của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ Chương trình hiện đại hóa B-52J của Không quân Mỹ là một nỗ lực đầy tham vọng nhằm kéo dài tuổi thọ hoạt động của máy bay ném bom chiến lược này, vốn đã phục vụ trong Quân đội Mỹ từ năm 1955. Được khởi xướng vào những năm 2010, chương trình này nhằm mục đích biến B-52 thành một nền tảng tiên tiến có khả năng đáp ứng nhu cầu của chiến tranh hiện đại đến những năm 2050. Các nâng cấp chính tập trung vào động cơ, thiết bị điện tử hàng không, hệ thống liên lạc và dẫn đường, cũng như khả năng phòng thủ, tối ưu hóa hiệu suất của máy bay trong các môi trường hoạt động phức tạp và luôn thay đổi. Động cơ Rolls-Royce F130 có khả năng được cải thiện đáng kể so với động cơ Pratt & Whitney J57-P-19W (còn được gọi là TF33) tiền nhiệm. Dựa trên nền tảng BR725 được sử dụng trong máy bay phản lực thương mại cao cấp, F130 được thiết kế để mang lại hiệu quả nhiên liệu cao hơn, độ tin cậy đặc biệt và giảm đáng kể chi phí bảo trì. Nó có thể hoạt động liên tục trong nhiều năm mà không cần bảo trì tháo rời, nhờ vào vật liệu hiện đại và công nghệ quản lý nhiệt và nén tiên tiến. Những tính năng này cho phép B-52J tăng phạm vi hoạt động, giảm chi phí hậu cần và tối đa hóa khả năng hoạt động. So với TF33, F130 có những cải tiến đáng kể về lực đẩy, mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm khí thải. Với mức tiêu thụ nhiên liệu dự kiến giảm 30%, động cơ mới cũng giảm chi phí vận hành và mở rộng phạm vi chiến lược của B-52, đồng thời đảm bảo tuân thủ tốt hơn các tiêu chuẩn môi trường hiện đại. * Ba Lan đặt hàng 80 xe bọc thép chở quân Rosomak-L Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký hợp đồng mua 80 xe bọc thép chở quân (APC) bánh lốp Rosomak-L để trang bị cho lực lượng vũ trang. Thỏa thuận có giá trị khoảng gần 1 tỷ Euro này bao gồm cả hỗ trợ hậu cần và dịch vụ đào tạo. Rosomak-L là một phần của chương trình nhằm cập nhật và nâng cao khả năng của các xe Rosomak hiện có để đáp ứng các yêu cầu hoạt động trong môi trường tác chiến hiện đại. Là phiên bản hiện đại hóa của Rosomak, Rosomak-L có thân xe mở rộng để mang các hệ thống vũ khí mạnh hơn, động cơ mới và bình nhiên liệu lớn hơn, giúp tăng khả năng cơ động và tầm hoạt động. Mẫu Rosomak-L mới sẽ được trang bị mô-đun chiến đấu ZSSW-30, mô-đun điều khiển từ xa do Huta Stalowa Wola và WB Electronics phát triển. Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao cho Quân đội Ba Lan trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến năm 2028. Xe Rosomak-L mới sẽ được trang bị mô-đun chiến đấu ZSSW-30. Ảnh: Army Recognition Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh rằng, việc mua 80 xe bọc thép chở quân Rosomak-L là một bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa các đơn vị bộ binh cơ giới của nước này. Trước đó vào tháng 7, Quân đội Ba Lan đã đặt mua thêm 58 chiếc Rosomak, nâng tổng số xe bọc thép Rosomak được mua trong năm 2024 lên 138 xe. Một trong những điểm nổi bật của Rosomak-L là mô-đun chiến đấu ZSSW-30, được trang bị pháo Bushmaster Mk 44/S 30mm và súng máy UKM-2000C 7,62mm với khả năng mang tới 400 viên đạn. Mô-đun này cũng có bệ phóng kép cho tên lửa chống tăng có điều khiển Spike-LR. ZSSW-30 còn được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động, hệ thống ngắm ổn định, camera ảnh nhiệt, máy đo khoảng cách bằng laser, giúp tăng cường đáng kể khả năng sống sót và hiệu quả chiến đấu của xe. Đơn đặt hàng mới này đánh dấu nỗ lực của Ba Lan trong tăng cường xe bọc thép, củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp. * Mỹ thử nghiệm UAV tàng hình Thanatos Công ty Kratos Defense and Security Solutions của Mỹ mới đây công bố đã hoàn thành thành công chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) tàng hình Thanatos. Thông tin về chương trình phát triển Thanatos có từ năm 2019. Tuy nhiên, các thông tin về UAV này chỉ được công khai vào tháng 11-2023 khi Kratos công bố hình ảnh thiết kế của phương tiện này. Hình ảnh thiết kế của nguyên mẫu cho thấy nhà sản xuất chú trọng việc tăng khả năng "né" radar của đối phương. UAV tàng hình Thanatos vừa hoàn thành chuyến bay đầu tiên. Ảnh: Kratos

UAV chiến đấu này được thiết kế cho các nhiệm vụ có rủi ro cao, từ đó giúp giảm thiểu sự tiếp xúc của con người trong các tình huống chiến đấu. Theo Kratos, Thanatos sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo, với khả năng tự động tiên tiến, phù hợp với sự phát triển của các công nghệ không người lái. Phương tiện này được tiết lộ là có khả năng trinh sát, tác chiến điện tử và tấn công. Mặc dù các thông tin cụ thể về Thanatos chưa được tiết lộ, nhưng quá trình phát triển phương tiện này được đánh giá là phù hợp với các mục tiêu chiến lược liên quan đến nhân lực, hoạt động phân tán và khả năng hoạt động trong môi trường có nguy cơ cao. TRẦN HOÀI(tổng hợp)