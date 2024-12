Quân sự thế giới hôm nay (18-12): Ấn Độ tiếp tục đặt niềm tin vào tiêm kích Su-30MKI

Quân sự thế giới hôm nay (18-12) có những nội dung sau: Ấn Độ tiếp tục đặt niềm tin vào tiêm kích Su-30MKI, Indonesia hoàn tất chương trình đóng tàu tuần tra nội địa lớp PC-60, Thổ Nhĩ Kỳ phát triển hệ thống phòng không mới Korkut-2. * Ấn Độ tiếp tục đặt niềm tin vào tiêm kích Su-30MKI Army Recognition đưa tin, Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa trao hợp đồng trị giá khoảng 1,3 tỷ USD cho tập đoàn nội địa HAL để cung cấp 12 tiêm kích Su-30MKI mới cho Không quân nước này. Được biết, hơn 60% linh kiện của máy bay sẽ được sản xuất tại quốc gia Nam Á. Theo đó, cơ sở sản xuất Nashik của HAL, trước đây chuyên sản xuất Su-30MKI theo thỏa thuận cấp phép sau khi Nga chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ, sẽ tiếp tục hoạt động để thực hiện đơn đặt hàng này. Thời gian tiến hành thương vụ dự kiến kéo dài 3 năm. Tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Fighter Jets World

Đáng chú ý, tương tự như các thương vụ trước đây liên quan đến Su-30MKI nói riêng, các giao dịch mua sẽ được thực hiện với những nhà cung cấp Ấn Độ, qua đó mang lại sự thúc đẩy đáng kể cho ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, phù hợp với chiến lược “Ấn Độ tự cường” dưới thời kỳ Thủ tướng Narendra Modi. Không quân Ấn Độ đang vận hành khoảng 260 tiêm kích Su-30MKI thế hệ thứ tư, với hơn 220 chiếc trong số đó được lắp ráp tại Ấn Độ, qua đó minh chứng rằng dòng máy bay này tiếp tục giữ vị trí then chốt trong năng lực của không quân nước này. Cùng với việc mua mới, dự kiến sẽ thêm ít nhất 72 chiếc Su-30MKI tới cuối thập kỷ này, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng triển khai kế hoạch nâng cấp toàn diện nhằm hiện đại hóa phi đội Su-30MKI để biến chúng thành phiên bản Super 30 “hoàn toàn của Ấn Độ” với tỷ lệ nội địa hóa lên tới gần 80%. Phiên bản Su-30MKI hiện đại hóa cho Không quân Ấn Độ sẽ nhận được máy tính trung tâm thế hệ mới, bảng cảm ứng để hiển thị dữ liệu tốt hơn từ các hệ thống trên máy bay và thậm chí cả trang bị radar mảng pha quét chủ động (AESA) Virupaaksha cũng như nhiều loại vũ khí hàng không do New Delhi sản xuất. * Indonesia hoàn tất chương trình đóng tàu tuần tra nội địa lớp PC-60 Theo Indonesia Business Post, Hải quân Indonesia đã hạ thủy thành công hai tàu tuần tra nội địa tốc độ cao lớp PC-60 (hay còn gọi là Dorang hoặc PC-60M) có tên Hampala và Lumba-Lumba. Đây là hai chiếc cuối cùng trong hợp đồng 6 chiếc giữa Hải quân Indonesia và nhiều công ty đóng tàu của nước này. Trong đó, 4 chiếc đầu tiên đã được đưa vào biên chế. Lễ hạ thủy hai tàu tuần tra lớp PC-60 cuối cùng cho Hải quân Indonesia. Ảnh: Army Recognition Đô đốc Muhammad Ali, Tư lệnh Hải quân Indonesia nhấn mạnh vai trò của chương trình PC-60 nhằm phản ánh sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng này với ngành công nghiệp quốc phòng quốc gia, qua đó có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, các tàu được đóng theo cấu trúc có thể chuyển đổi để bổ sung vũ khí trang bị nếu cần. Các tàu tuần tra là thành phần quan trọng trong hạm đội của Hải quân Indonesia, bởi nước này có rất nhiều đảo nhỏ và cần số lượng lớn các tàu thuyền để tuần tra, tuần tiễu và duy trì sự hiện diện. Mục tiêu dài hạn là Hải quân Indonesia đạt được một hạm đội mạnh, bao gồm hơn 100 chiếc vào năm 2024, được công bố lần đầu tiên trong chương trình hiện đại hóa Lực lượng Thiết yếu Tối thiểu được khởi xướng vào năm 2009. Thực chất, tàu tuần tra lớp PC-60 là phiên bản phái sinh của tàu KCR-60 - còn được gọi là tàu tên lửa nhanh lớp Sampari nhưng sẽ chỉ được trang bị súng-pháo hải quân. Tàu có chiều dài 60m, rộng 8,5m, nặng 440-520 tấn, đạt tốc độ tối đa gần 52km/giờ, với thủy thủ đoàn tiêu chuẩn gồm 55 người. Về hỏa lực, tàu trang bị 1 pháo Oto Melara 40mm và 2 súng máy hạng nặng FN Herstal 12,7mm; cùng với đó là hệ thống theo dõi và thiết bị quang điện tử tiên tiến. Nó cũng có một thuyền bơm hơi thân cứng (RHIB) có thể được sử dụng cho các hoạt động tìm kiếm trên biển. * Thổ Nhĩ Kỳ phát triển hệ thống phòng không mới Korkut-2 World Defense News cho biết, nhà thầu quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Aselsan đã công bố Kalkan-050G, một radar phòng không đa chức năng mới được trang bị ăng-ten mảng quét điện tử chủ động AESA hoạt động ở dải băng tần S và cung cấp phạm vi 25km. Đáng chú ý, hình ảnh quảng cáo giới thiệu Kalkan-050G được đặt trên một hệ thống phòng không mới, nhiều khả năng là Korkut-2 và được phát triển từ người tiền nhiệm Korkut. Hình ảnh đồ họa về hệ thống Korkut-2. Ảnh: Aselsan Toàn bộ hệ thống Korkut-2 sẽ được đặt trên khung gầm xe bọc thép cấu hình 8x8 bánh lốp. Điểm khác biệt lớn nhất của hệ thống này là nó sử dụng pháo 35mm nòng đơn, thay vì nòng đôi như ở Korkut với khung gầm bánh xích. Thiết kế này khá tương đồng với hệ thống Skyranger của Đức và có thể sẽ được lắp pháo Revolver 35mm mà hãng MKE đang phát triển. Bên cạnh đó, Korkut-2 được tích hợp thêm hai cụm tên lửa phòng không tầm cực ngắn (VSHORAD) chưa xác định được mẫu mã, nhưng chắc chắn sẽ do ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Hiện những thông tin về thông số kỹ thuật, tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống phòng không mới vẫn chưa được Aselsan công bố. Tuy nhiên, nếu hướng đến cả xuất khẩu, World Defense News đánh giá sản phẩm này có thể cạnh tranh với hệ thống Skyranger của Đức. MINH ANH(tổng hợp)