Quân sự thế giới hôm nay (17-9): Tàu ngầm hạt nhân Nga hoàn thành hành trình đi dưới băng ở Bắc Cực

Quân sự thế giới hôm nay (17-9) có những nội dung sau: Tàu ngầm hạt nhân Nga hoàn thành hành trình đi dưới băng ở Bắc Cực; Armenia “ngỏ ý” mua tên lửa Astra của Ấn Độ; Hải quân Mỹ đưa tàu ngầm mới vào hoạt động. * Tàu ngầm hạt nhân Nga hoàn thành hành trình đi dưới băng ở Bắc Cực Theo thông tin do Tass công bố vào ngày 16-9, hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga, Borei-A Imperator Alexander III và Yasen-M Krasnoyarsk, gần đây đã hoàn thành hành trình đi dưới băng ở Bắc Cực, di chuyển qua 6 vùng biển Bắc Cực trong điều kiện băng giá đầy thách thức. Krasnoyarsk (K-571) là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen-M, được thiết kế để mang theo nhiều loại tên lửa hành trình tầm xa. Ảnh: TASS

Các lớp tàu Yasen-M (thuộc Dự án 885M) và Borei-A (thuôc Dự án 955A) đều đóng vai trò then chốt trong quá trình hiện đại hóa hải quân của Nga, tuy nhiên, chúng có vai trò hoạt động khác nhau, phản ánh các yêu cầu riêng biệt của tác chiến chiến thuật và chiến lược. Yasen-M là lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSGN), được thiết kế để mang theo nhiều loại tên lửa hành trình tầm xa, bao gồm Kalibr và Oniks, và đã được nâng cấp để tích hợp tên lửa siêu thanh Zircon. Cấu hình này cho phép tàu tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trên đất liền, trên biển và thậm chí là tàu ngầm ở khoảng cách đáng kể. Tàu có thể mang theo từ 24 đến 40 tên lửa, với hệ thống phóng thẳng đứng UKSK VLS được thiết kế cho nhiều loại nhiệm vụ. Lớp tàu ngầm tấn công này được trang bị 10 ống phóng ngư lôi (533mm), tăng cường khả năng chiến đấu tầm gần trước các tàu ngầm và tàu nổi của đối phương. Một trong những điểm nổi bật của lớp Yasen-M là công nghệ tàng hình. Tàu được trang bị hệ thống sonar tiên tiến như MGK-600 Irtysh-Amfora, giúp tăng cường khả năng phát hiện trong khi vẫn duy trì mức độ tiếng ồn tối thiểu. Thân tàu được chế tạo chủ yếu từ thép từ tính thấp và các kỹ thuật giảm tiếng ồn, bao gồm lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ tư hiện đại, giúp giảm thiểu các đặc điểm âm thanh. Các báo cáo cho thấy tàu ngầm có thể hoạt động ở tốc độ 37-51km/giờ ở "chế độ im lặng", một tính năng sánh ngang với một số tàu ngầm yên tĩnh nhất thế giới, như tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ. Borei-A là lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSBN), được thiết kế để răn đe hạt nhân chiến lược. Không giống như trọng tâm chiến thuật của Yasen-M, Borei-A được chế tạo để cung cấp cho Nga khả năng tấn công an toàn trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân. Mỗi tàu ngầm lớp Borei-A mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava (SLBM), mỗi tên lửa có khả năng mang theo 6-10 đầu đạn, cung cấp một lượng lớn đầu đạn hạt nhân có thể phóng từ dưới nước từ xa, bảo vệ tàu ngầm không bị phát hiện ngay lập tức. Thiết kế của Borei-A cũng nhấn mạnh vào khả năng tàng hình, nhưng tập trung vào việc giảm tiếng ồn phổ rộng thông qua hệ thống đẩy phản lực bơm. Tính năng này, lần đầu tiên có trên tàu ngầm Nga, giúp giảm đáng kể các đặc điểm âm thanh, cho phép tàu hoạt động êm hơn so với các thế hệ trước. Đây là một trong những tàu ngầm SSBN êm nhất trong kho vũ khí của Nga, được thiết kế để tránh bị hệ thống sonar của đối phương phát hiện và duy trì trạng thái sẵn sàng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hạt nhân. *Armenia “ngỏ ý” mua tên lửa không đối không Astra của Ấn Độ Chính phủ Armenia được cho là đang có ý định mua tên lửa do Ấn Độ sản xuất, bao gồm tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn Astra và nâng cấp cho đội máy bay chiến đấu Su-30. Tên lửa không đối không Astra được phóng từ máy bay chiến đấu Su-30 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Wikimedia

Tên lửa Astra, do Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, đã thu hút sự chú ý vì độ chính xác, tầm xa và khả năng tích hợp vào các nền tảng của Không quân Ấn Độ như máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI và Tejas. Với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 110km, Astra được trang bị đầu dò radar chủ động, đảm bảo xác suất tiêu diệt cao trong các tình huống chiến đấu. Đối với Armenia, tên lửa Astra mang đến cơ hội nâng cấp khả năng sẵn sàng chiến đấu trên không, đặc biệt là khi nước này đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh phức tạp trong khu vực. Các cuộc thảo luận với Ấn Độ về việc mua sắm tên lửa được coi là một phần của sáng kiến nhằm hiện đại hóa quân đội Armenia và tăng cường khả năng tự vệ của nước này. Ngoài việc mua tên lửa, Armenia cũng quan tâm đến việc nâng cấp đội máy bay chiến đấu Sukhoi-30 (Su-30) hiện có của mình. Theo The Print, Armenia đang cân nhắc hợp tác với Ấn Độ để cải thiện hiệu quả chiến đấu và phạm vi hoạt động của các máy bay Su-30. Ấn Độ, quốc gia vận hành một trong những phi đội máy bay phản lực Su-30MKI lớn nhất, có nhiều kinh nghiệm trong việc nâng cấp và tùy chỉnh các máy bay này, đặc biệt là trong việc tích hợp hệ thống điện tử hàng không và vũ khí hiện đại. Su-30 là máy bay chiến đấu đa năng, hai động cơ và bất kỳ nâng cấp nào cũng giúp tăng cường đáng kể sức mạnh không quân của Armenia. Việc hiện đại hóa có thể bao gồm cải tiến hệ thống radar, cải thiện khả năng tác chiến điện tử và tích hợp vũ khí không đối đất và không đối không mới. Nếu các thỏa thuận thành hiện thực, Armenia có thể trở thành một trong những bên mua công nghệ quốc phòng của Ấn Độ trong khu vực, đánh dấu bước tiến đáng kể trong quan hệ song phương. * Hải quân Mỹ đưa tàu ngầm mới vào hoạt động Hải quân Mỹ vừa đưa vào hoạt động tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia mới nhất, USS New Jersey (SSN 796), tại trạm vũ khí Earle, nằm ở phía Nam thành phố Middletown của bang New Jersey. Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia mới nhất, USS New Jersey (SSN 796), gia nhập hạm đội của Hải quân Mỹ. Ảnh: Defence Blog USS New Jersey là tàu ngầm tấn công nhanh tích hợp đầu tiên của Hải quân Mỹ, được chế tạo cho cả thủy thủ nam và nữ. Tàu có chiều dài 114,91m, rộng 10,36m và có lượng giãn nước 7.835 tấn. Tàu có thể lặn xuống độ sâu hơn 243,84m và di chuyển với tốc độ trên 46,3km/giờ. Vận hành bằng năng lượng hạt nhân, tàu có thể lặn trong thời gian dài mà không cần phải nổi lên. Tàu ngầm này cũng được tối ưu hóa để hoạt động ở vùng nước nông. Với khả năng chở thủy thủ đoàn 135 người, tàu ngầm được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm tác chiến chống tàu ngầm và tàu chiến, các hoạt động đặc biệt cũng như các hoạt động thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát. USS New Jersey được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn lên đến 1.600km, sai số rất thấp và tốc độ hành trình 890km/giờ. Tên lửa có khả năng sống sót cao, bay thấp nên rất khó bị phát hiện bởi radar của đối phương. QUỲNH OANH (tổng hợp)