Quân sự thế giới hôm nay (16-12): Máy bay vận tải C-130 tham gia tập trận không quân tại Guam

Quân sự thế giới hôm nay (16-12) có những nội dung sau: Máy bay vận tải C-130 tham gia tập trận không quân “Elephant Walk” tại Guam; Trung Quốc xác nhận thử nghiệm tàu sân bay Phúc Kiến; Litva có kế hoạch mua xe tăng Leopard 2A8 của Đức. * Máy bay vận tải C-130 tham gia tập trận không quân “Elephant Walk” tại Guam Một phi đội gồm 7 máy bay C-130J Super Hercules và C-130H Hercules của 5 quốc gia đã có màn trình diễn tại cuộc tập trận không quân “Elephant Walk” diễn ra tại Căn cứ Không quân Andersen ở Guam, Mỹ. 7 máy bay vận tải C-130J Super Hercules và C-130H Hercules tại cuộc tập trận không quân “Elephant Walk”. Ảnh: Defence Blog

Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng Không quân Mỹ, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF), Không quân Hàn Quốc (ROKAF), Không quân Hoàng gia Canada (RCAF) và Không quân Hoàng gia Australia (RAAF), đánh dấu một mốc quan trọng trong việc hỗ trợ Chiến dịch Christmas Drop 2024 (OCD 24). Chiến dịch Christmas Drop là một hoạt động không vận nhân đạo thường niên do Mỹ dẫn đầu để cung cấp thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân sinh sống tại những hòn đảo ở đảo quốc Micronesia, Thái Bình Dương trước mùa Giáng sinh. Đồng thời, đây cũng là một hoạt động giúp củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia đồng minh và đối tác. C-130J là thế hệ mới nhất của máy bay vận tải C-130 Hercules, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như vận chuyển hàng không, trinh sát, chữa cháy và các nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. C-130J có thể bay nhanh hơn, cao hơn và xa hơn C-130H nhờ động cơ mạnh mẽ, quạt composite 6 cánh và hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số tiên tiến. * Litva có kế hoạch mua xe tăng Leopard 2A8 của Đức Theo Army Recognition, ngày 16-12, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene sẽ đến thăm Đức để chính thức hóa thỏa thuận mua xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8 do Đức sản xuất. Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng của Litva, giúp nâng cao đáng kể năng lực của lực lượng vũ trang cũng như nâng cao khả năng phòng thủ của quốc gia này. Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8 được trưng bày tại Triển lãm Vũ khí Lục quân Eurosatory 2024. Ảnh: Army Recognition

Leopard 2A8 là biến thể mới nhất và tiên tiến nhất của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 nổi tiếng. Mẫu xe này được tích hợp công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống bảo vệ chủ động Trophy (APS), cung cấp khả năng phòng thủ nâng cao trước các loại vũ khí chống tăng hiện đại và hệ thống nhận thức tình huống toàn diện, giúp cải thiện hiệu quả chiến đấu trên chiến trường. Việc đưa vào sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực sẽ biến đổi cấu trúc quân sự của Litva, cho phép nước này tiến hành các hoạt động phòng thủ và phản công hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc sử dụng rộng rãi xe tăng Leopard 2A8 đảm bảo khả năng tương tác trong các hoạt động đa quốc gia, tăng cường khả năng phối hợp của Litva với các đồng minh, đặc biệt là Đức. Ngoài việc tăng cường quốc phòng của Litva, việc mua Leopard 2A8 còn nhấn mạnh cam kết của quốc gia này đối với NATO và vai trò của Litva trong an ninh khu vực. * Trung Quốc xác nhận thử nghiệm tàu sân bay Phúc Kiến Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã xác nhận rằng tàu sân bay Phúc Kiến (Type 003) đang trong quá trình thử nghiệm trên biển. Các cuộc thử nghiệm này là hoạt động cần thiết trong quá trình chế tạo tàu. Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc đang trong quá trình thử nghiệm trên biển. Ảnh: Defence Blog Phúc Kiến, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc thiết kế và chế tạo trong nước được trang bị hệ thống máy phóng điện từ, đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên vào tháng 5 vừa qua. Các cuộc thử nghiệm mới nhất được cho là tập trung vào các hệ thống và công nghệ tiên tiến của tàu, bao gồm các hoạt động của tàu, thang máy bay, thiết bị điện tử và kho vũ khí. Với lượng giãn nước khi đầy tải khoảng 85.000 tấn, tàu sân bay Phúc Kiến đánh dấu sự phát triển đáng kể trong năng lực hải quân của Trung Quốc. Tàu sân bay Phúc Kiến vượt trội hơn những tàu trước đó, Liêu Ninh và Sơn Đông, dựa trên thiết kế lớp Kuznetsov của Liên Xô, với lượng giãn nước xấp xỉ 65.000 tấn. Thiết kế của tàu sân bay Phúc Kiến gần giống với các mẫu tàu sân bay của Mỹ, đặc biệt là việc sử dụng máy phóng điện từ để phóng máy bay, mặc dù tàu sử dụng hệ thống đẩy thông thường thay vì hạt nhân. QUỲNH OANH (tổng hợp)