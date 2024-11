Quân sự thế giới hôm nay (16-11): Thụy Điển tham gia mua 1.000 tên lửa Patriot GEM-T, Hy Lạp tăng cường năng lực phi đội F-16

Quân sự thế giới hôm nay (16-11-2024) có những nội dung sau: Thụy Điển tham gia mua 1.000 tên lửa Patriot GEM-T, Hy Lạp tăng cường năng lực của phi đội F-16, MBDA thử thành công tên lửa Teseo MK2/E thế hệ tiếp theo. * Thụy Điển tham gia mua 1.000 tên lửa Patriot GEM-T Ngày 15-11, Thụy Điển đã ký thỏa thuận với Cơ quan hỗ trợ và mua sắm của NATO (NSPA) nhằm tham gia dự án mua tổng cộng tới 1.000 tên lửa Patriot GEM-T của Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha. Thỏa thuận này nhằm tăng cường năng lực phòng không của Thụy Điển, đồng thời đóng góp vào các nỗ lực phòng không tập thể của NATO tại châu Âu. Là một thành phần quan trọng của hệ thống phòng không Patriot, GEM-T được thiết kế để phòng thủ chống lại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật và máy bay của đối phương. Được phát triển và sản xuất bởi Raytheon, tên lửa này được đánh giá là một trong những vũ khí phòng không và tên lửa tiên tiến nhất trong kho vũ khí của NATO. Nhờ tích hợp các công nghệ cảm biến và động cơ tiên tiến, khả năng nhắm mục tiêu, tầm bắn và độ chính xác của GEM-T được đánh giá là vượt trội so với các phiên bản trước đó. GEM-T là một thành phần quan trọng của hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Raytheon Với chiều dài khoảng 5,31m và đường kính 410mm, GEM-T tương thích với các bệ phóng của hệ thống Patriot tiêu chuẩn. Tên lửa nặng khoảng 900kg, bao gồm cả đầu đạn và hệ thống đẩy tiên tiến. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai giai đoạn, cung cấp tốc độ và khả năng cơ động cần thiết để truy đuổi và đánh chặn các mục tiêu tinh vi. Tầm hoạt động hiệu quả của GEM-T thay đổi từ 15 đến 70km đối với mục tiêu trên không và lên đến 20km đối với tên lửa đạn đạo, tùy thuộc vào độ cao đánh chặn. Bên cạnh sức công phá lớn nhờ được trang bị đầu đạn phân mảnh nâng cấp, tên lửa này cũng được đánh giá cao bởi khả năng vô hiệu quá mục tiêu với độ chính xác cao nhờ công nghệ dẫn đường tiên tiến và khả năng điều chỉnh quỹ đạo bay. Một tính năng quan trọng của GEM-T là đầu dò radar bán chủ động tiên tiến, hoạt động song song với hệ thống radar AN/MPQ-65 của tổ hợp Patriot. Sự tích hợp này cho phép tên lửa theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu di chuyển nhanh theo thời gian thực, ngay cả trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hoặc nhiều thách thức về tác chiến điện tử. * Hy Lạp củng cố năng lực của phi đội F-16 Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã thông qua thương vụ bán thiết bị quân sự trị giá 160 triệu USD cho Hy Lạp, nhằm tăng cường năng lực cho phi đội F-16 của lực lượng không quân nước này. Theo đó, ngoài động cơ máy bay, các thiết bị xử lý mặt đất, phụ tùng thay thế, phần mềm và tài liệu kỹ thuật, thỏa thuận còn bao gồm cả hỗ trợ về kỹ thuật và hậu cần nhằm bảo đảm sự tích hợp liền mạch của các thiết bị vào các hoạt động quân sự của Hy Lạp. Gói mua sắm động cơ cho máy bay chiến đấu F-16 của Hy Lạp được đánh giá là rất quan trọng khi giúp kéo dài tuổi thọ của F-16 và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của không quân nước này. Động cơ là thành phần chịu nhiều áp lực nhất của máy bay, đòi hỏi phải bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp thường xuyên. Nếu không có hỗ trợ động cơ toàn diện, tuổi thọ của chúng có thể nhanh chóng giảm đi, dẫn đến độ tin cậy giảm và chi phí tăng do phải thay thế các bộ phận thường xuyên. Thương vụ mua động cơ F-16 của Hy Lạp trị giá 160 triệu USD. Ảnh: asdnews.com Bên cạnh đó, việc tiếp cận các bản nâng cấp phần mềm mới nhất và thông tin kỹ thuật tuyệt mật bảo đảm rằng Không quân Hy Lạp có thể vận hành và bảo dưỡng máy bay chiến đấu của mình theo các tiêu chuẩn hiện hành, hỗ trợ mức độ sẵn sàng chiến đấu và an ninh hệ thống cao. Theo thỏa thuận, các nhóm kỹ thuật của Mỹ cũng sẽ được cấp quyền truy cập phần mềm nhằm bảo đảm việc hỗ trợ bảo dưỡng đạt hiệu quả cao nhất. Là nền tảng phòng thủ cốt lõi của Không quân Hy Lạp, F-16 đóng vai trò quan trọng trong an ninh khu vực và giúp Hy Lạp ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa mới nổi. Trong những năm qua, Hy Lạp đã nhiều lần nâng cấp phi đội F-16 của mình. Không quân Hy Lạp đã mua F-16 lần đầu tiên vào cuối thập niên 1980 với các mẫu F-16C/D Block 30. Vào năm 2000, lần nâng cấp lớn đầu tiên được tiến hành khi quốc gia này bổ sung vào biên chế Block 50, phiên bản nâng cấp với radar và thiết bị điện tử hàng không được cải tiến và nhiều vũ khí mới. Năm 2009, Hy Lạp tiếp tục hiện đại hóa đội bay với phiên bản Block 52+. Trong những năm gần đây, Hy Lạp còn triển khai một chương trình hiện đại hóa toàn diện trị giá 1,5 tỷ USD nhằm nâng cấp 83 máy bay F-16 lên cấu hình F-16V Viper, với chiếc F-16V đầu tiên được chuyển giao trở lại Không quân Hy Lạp vào năm 2021. Nỗ lực hiện đại hóa toàn diện này không chỉ kéo dài tuổi thọ của F-16 mà còn giúp Hy Lạp nâng tầm lực lượng không quân của mình. Hiện nay, quốc gia này đang là một trong những quốc gia có phi đội F-16 đáng gờm nhất ở châu Âu. * MBDA thử thành công tên lửa chống hạm Teseo MK2/E thế hệ mới Tập đoàn MBDA mới đây thông báo đã thực hiện thành công vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của hệ thống tên lửa Teseo MK2/E trong khuôn khổ chương trình phát triển tên lửa dành cho Hải quân Italy. Teseo MK2/E được xem là đại diện cho thế hệ công nghệ tên lửa mới, được kỳ vọng sẽ là vũ khí quan trọng đối với Hải quân Italy và các nhà khai thác quốc tế tiềm năng, không chỉ giúp giải quyết các mối đe dọa hiện tại mà cả những thách thức trong tương lai. Tên lửa chống hạm thế hệ mới này được tích hợp các công nghệ tiên tiến, trong đó có đầu dò radar mảng pha quét điện tử chủ động, cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu vượt trội. Bên cạnh đó, hệ thống còn được trang bị liên kết dữ liệu vệ tinh, giúp người vận hành có thể điều chỉnh các nhiệm vụ một cách linh hoạt dựa theo tình hình thực tế. Kết quả cuộc thử nghiệm cho thấy Teseo MK2/E có tầm bắn mở rộng, bảo đảm khả năng tấn công cả mục tiêu trên biển và trên bộ ở khoảng cách xa hơn, mang lại sự an toàn hơn cho các thủy thủ đoàn. MBDA đã đạt được cột mốc quan trọng với lần phóng thành công đầu tiên tên lửa Teseo MK2/E. Ảnh: MBDA Teseo MK2/E được thiết kế cho nhiều nền tảng khác nhau, bảo đảm khả năng tương thích rộng rãi và tính linh hoạt trong các nhiệm vụ. Hệ thống này dự kiến sẽ được triển khai trên các tàu chiến đa năng PPA của Hải quân Italy, các tàu khu trục DDX thế hệ tiếp theo và sẽ bổ sung cho các hệ thống Mk2/A hiện có trên các tàu chiến lớp FREMM và Horizon. TRẦN HOÀI(tổng hợp)