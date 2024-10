Quân sự thế giới hôm nay (16-10): Nga vô hiệu hóa siêu pháo tự hành Archer

Quân sự thế giới hôm nay (16-10) có những nội dung sau: Nga vô hiệu hóa pháo tự hành Archer của Ukraine; nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tới Biển Bắc tiến hành tập trận; Thales, KNDS bắt tay nâng cấp xe tăng Leopard 2A8. * Nga vô hiệu hóa pháo tự hành Archer của Ukraine Lực lượng Nga mới đây được cho là đã vô hiệu hóa một khẩu pháo tự hành Archer do Thụy Điển cung cấp cho Ukraine. Hình ảnh từ video cho thấy pháo tự hành Archer bị hư hỏng sau khi bị Quân đội Nga tấn công. Ảnh: Telegram

Đoạn phim lan truyền trên Telegram cho thấy một khẩu pháo tự hành Archer bị hư hỏng, đặc biệt là ở mô-đun nạp đạn tự động, khiến pháo không thể hoạt động và cần được sửa chữa. Archer không bị phá hủy hoàn toàn và các thợ máy Ukraine có thể khắc phục được, tuy nhiên, quá trình sửa chữa có thể tốn nhiều thời gian, gây ra nhiều thách thức cho các kỹ thuật viên Ukraine. Pháo tự hành Archer được trang bị các tính năng bắn tự động và lấy phần tử bắn bằng kỹ thuật số. Do đó, người vận hành cần phải có chuyên môn để khai thác tối đa độ chính xác và hiệu quả của vũ khí này. Để hỗ trợ việc triển khai và bảo dưỡng pháo tự hành Archer tại Ukraine, Thụy Điển đã triển khai một số chiến lược để đảm bảo chức năng của pháo trong điều kiện chiến đấu. Binh lính Ukraine, đặc biệt là lính của Lữ đoàn Pháo binh số 45, được Thụy Điển đào tạo tác chiến trước khi triển khai. Ngoài ra, chính phủ Thụy Điển đã xem xét nhiều dịch vụ hỗ trợ hậu cần và sửa chữa khác nhau để đáp ứng nhu cầu bảo trì nâng cao của các đơn vị này trong khu vực chiến đấu. Archer là hệ thống pháo tự hành do Thụy Điển chế tạo. Ảnh: Army Recognition

Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được 8 khẩu pháo tự hành Archer từ Thụy Điển và số pháo tự hành này đã được trang bị cho Lữ đoàn pháo binh số 45. Mặc dù hệ thống này đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau, nhưng bối cảnh phức tạp ở Ukraine khiến việc bảo trì và sửa chữa vũ khí tiên tiến như vậy trở thành một thách thức đáng kể. * Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tới Biển Bắc tiến hành tập trận Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Anh công bố, nhóm tác chiến của Hải quân Hoàng gia Anh do nhóm tác chiến tàu sân bay Anh dẫn đầu đã tập trung tại Biển Bắc để tiến hành Cuộc tập trận Strike Warrior. Tiêm kích F-35B của Hải quân Hoàng gia Anh trên tàu sân bay HMS Prince of Wales. Ảnh: UK MoD Theo đó, tàu sân bay HMS Prince of Wales dẫn đầu nhóm tác chiến, theo sau là tàu chiến, tàu ngầm, máy bay chiến đấu F-35B Lightning và các tàu hỗ trợ của Hạm đội Hoàng gia ngoài khơi bờ biển Scotland. Cuộc tập trận Strike Warrior sẽ diễn ra trong hai tuần, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quá trình triển khai Nhóm tác chiến tàu sân bay 25, tương tự như đợt triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Nhật Bản năm 2021. Cuộc tập trận sẽ kiểm tra mức độ sẵn sàng của nhóm tác chiến khi hoạt động liền mạch như một đơn vị thống nhất trong nhiều tình huống chiến tranh khác nhau, bao gồm các hoạt động chống ngầm, phòng không và chống lại các mối đe dọa không người lái. Tham gia cuộc tập trận có khinh hạm Type 23 săn ngầm HMS Portland, tàu khu trục Type 45 HMS Dauntless và tàu ngầm lớp Astute có khả năng vô hiệu hóa tàu ngầm của đối phương và tấn công bằng tên lửa Tomahawk. Bên cạnh đó, trực thăng Merlin và máy bay tuần tra hàng hải P8 cũng góp mặt trong cuộc tập trận này. Cuộc tập trận Strike Warrior cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Phi đội Không quân Hải quân 809, khi máy bay phản lực F-35B sẽ thực hiện các cuộc tấn công tầm xa giả định vào lục địa châu Âu, đánh dấu lần triển khai đầu tiên của phi đội trên tàu sân bay HMS Prince of Wales kể từ khi tái hoạt động vào năm ngoái. * Thales, KNDS bắt tay nâng cấp xe tăng Leopard 2A8 Với nỗ lực nâng cao khả năng quản lý năng lượng của xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8, ngày 15-10, Tập đoàn quốc phòng KNDS đã ký hợp đồng với Thales để nâng cấp xe tăng Leopard 2A8. Sự hợp tác này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc tích hợp công nghệ năng lượng tiên tiến vào một trong những nền tảng xe tăng nổi tiếng nhất thế giới. Leopard 2A8 là phiên bản mới nhất của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Krauss-Maffei Wegmann (KMW) và Rheinmetall phát triển.

Với trọng tâm chính là phân phối điện thông minh, mạnh mẽ, Thales sẽ cung cấp một giải pháp mở rộng hỗ trợ bảo vệ quá dòng (tránh quá tải dòng điện) và đoản mạch, nhằm đảm bảo hiệu suất của phương tiện trong môi trường khắc nghiệt. Các bo mạch phân phối điện thể rắn công suất cao (SSPDB) do Thales phát triển tích hợp khả năng cảm biến dòng điện, nhiệt độ và điện áp không chỉ đảm bảo an toàn hơn mà còn cung cấp khả năng quản lý điện năng linh hoạt thông qua các cấu hình được lập trình sẵn hoặc các lựa chọn theo thời gian thực, thích ứng với mọi yêu cầu trong từng nhiệm vụ. Tính linh hoạt này cho phép Leopard 2A8 duy trì hiệu suất cao nhất trong các điều kiện hoạt động khác nhau, cung cấp khả năng phân phối điện thông minh trong các tình huống rủi ro cao. Các bo mạch đầu tiên dự kiến sẽ được giao sớm nhất trong quý 3 năm nay. Đến năm 2027, Thales có kế hoạch cung cấp hàng trăm bo mạch SSPDB theo hợp đồng với KNDS. Dự án nâng cấp xe tăng Leopard 2A8 đại diện cho sự hợp tác quan trọng giữa KNDS và Thales, tập trung vào các vấn đề kích thước, trọng lượng và công suất để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ khắt khe của Leopard 2A8. Khi quản lý điện năng ngày càng trở nên quan trọng đối với xe bọc thép hiện đại, quan hệ đối tác giữa KNDS và Thales sẽ có tác động đáng kể đến khả năng hoạt động của xe tăng chiến đấu chủ lực này. QUỲNH OANH (tổng hợp)