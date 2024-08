Quân sự thế giới hôm nay (11-8): Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 sắp lần đầu lộ diện trước công chúng

Xét về khả năng phòng thủ tên lửa, S-500 có nhiều nét tương đồng so với hệ thống tiền nhiệm S-400 khi đều tiêu diệt được các loại máy bay, tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, nhờ được trang bị các loại tên lửa đánh chặn hiện đại, S-500 được đánh giá là ưu việt hơn so với S-400 và các đối thủ hiện tại của nó khi có thể bắn hạ các loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất, tên lửa hành trình siêu vượt âm, các vệ tinh quỹ đạo tầm thấp và các loại tên lửa liên lục địa ở giai đoạn cuối, thậm chí là giai đoạn giữa của hành trình. Tầm bắn của S-500 lên tới 600km (xa hơn 200km so với S-400) và trần bắn là 200km.

* Hải quân Iran nhận tên lửa “né radar” Abu Mahdi

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, lực lượng hải quân nước này đã nhận được tên lửa hành trình nội địa có tên Abu Mahdi, vốn được đặt tên theo Abu Mahdi al-Muhandis, Tư lệnh Lực lượng dân quân người Iraq, bị ám sát vào năm 2020.

Được công bố vào năm 2020, tên lửa có chiều dài 6m, đường kính 55cm, nặng 1.650kg với sải cánh 3,1m và đầu đạn nặng 410kg. Tên lửa được trang bị động cơ phản lực có khả năng bay ở tốc độ khoảng 900km/giờ, tầm bắn hơn 1.000km - gần gấp 3 lần so với các thế hệ tên lửa hành trình đời trước của Hải quân Iran. Điều này đưa Tehran vào nhóm nhỏ gồm các quốc gia có khả năng sản xuất tên lửa hành trình chống hạm tầm xa.