Quân sự thế giới hôm nay (11-12): Nga triển khai hệ thống tác chiến điện tử mới

Quân sự thế giới hôm nay (11-12) có những nội dung sau: Nga triển khai hệ thống tác chiến điện tử mới trên chiến trường; Ấn Độ nhận tàu chiến tiên tiến hàng đầu thế giới; Lục quân Mỹ mua thêm trực thăng vận tải CH-47 biến thể mới. * Nga triển khai hệ thống tác chiến điện tử mới trên chiến trường Bulgarian Military đưa tin, quân đội Nga đã triển khai hệ thống tác chiến điện tử mới nhất, có tên Skovorodka, trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đây là hệ thống tác chiến điện tử được tích hợp vào các cấu trúc phòng không, cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho không phận và khí tài quân sự của Moscow. Chưa có chi tiết về thông số của khí tài, song theo nhà sản xuất AO AEC của Nga, đây là bộ thiết bị nhỏ gọn, có thể bỏ trong ba lô, dễ sử dụng, giá thành thấp, được thiết kế để gây nhiễu hệ thống trinh sát và ngắm bắn pháo binh đối phương. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là ở những khu vực mà pháo binh đối phương phụ thuộc vào máy bay không người lái (UAV) để nhắm mục tiêu và thu thập thông tin tình báo. Hình ảnh được cho là hệ thống tác chiến điện tử Skovorodka. Ảnh: Bulgarian Military

Theo Bulgarian Military, Skovorodka được coi là hệ thống tác chiến điện tử “cấp chiến hào”, có thể đóng vai trò thay đổi cuộc chơi trong tác chiến hiện đại, khi các đơn vị nhỏ, có khả năng cơ động cao ngày càng trở nên quan trọng trong việc chống lại những mối đe dọa công nghệ cao như UAV. Bulgarian Military đánh giá, với việc triển khai hệ thống mới này, Nga đặt mục tiêu tăng cường khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và không phận, đặc biệt là ở các khu vực đang xảy ra xung đột với Ukraine. Bulgarian Military dẫn tiết lộ từ ông Igor Potapov, đại diện của công ty AO AEC, cho biết Skovorodka đã bắt đầu chứng minh được giá trị tại Quân khu phương Bắc, nơi đối phương đang tăng cường sử dụng UAV nhắm vào lực lượng của Moscow. * Ấn Độ nhận tàu chiến INS Tushil tiên tiến hàng đầu thế giới Army Recognition đưa tin, Hải quân Ấn Độ đã có bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực của mình với việc đưa vào hoạt động tàu khu trục tên lửa tàng hình đa năng INS Tushil (F70) tại Xưởng đóng tàu Yantar ở Kaliningrad, Nga. Tàu INS Tushil là tàu khu trục lớp Krivak III đầu tiên được nâng cấp theo tên gọi Dự án 1135.6. Hiện có 6 tàu lớp Krivak III đang phục vụ trong Hải quân Ấn Độ; đồng thời là chiếc đầu tiên trong số hai tàu chiến mà New Delhi ký hợp đồng vào tháng 10-2016. Chiếc thứ hai theo hợp đồng, INS Tamal, đang được thử nghiệm ở Biển Baltic và dự kiến sẽ gia nhập Hải quân Ấn Độ vào năm 2025. Bên cạnh đó, hai tàu nữa từ hợp đồng này đang được đóng ở Ấn Độ với sự chuyển giao công nghệ từ Nga. Tàu INS Tushil tại lễ bàn giao, đưa vào hoạt động trong Hải quân Ấn Độ. Ảnh: Naval News Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh mô tả INS Tushil là biểu tượng cho sức mạnh ngày càng tăng của Ấn Độ và là ví dụ điển hình cho sự hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia Ấn Độ - Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của con tàu trong việc thúc đẩy tầm nhìn của Chiến lược “Ấn Độ tự cường” dưới thời Thủ tướng Narendra Modi và nhấn mạnh sự gia tăng những thành phần do Ấn Độ sản xuất vào các nền tảng hải quân như INS Tushil, qua đó trở thành một trong những tàu khu trục tiên tiến nhất về công nghệ trên thế giới. Tàu INS Tushil, với chiều dài 125m và lượng giãn nước 3.900 tấn, là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến của Nga và Ấn Độ, có các tính năng tàng hình cải tiến và độ ổn định vượt trội. Việc tăng cường tỷ lệ nội địa hóa lên 26% và sự tham gia của các công ty Ấn Độ giúp INS Tushil trở thành biểu tượng của sự hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia này. Sau khi đưa vào hoạt động, INS Tushil sẽ gia nhập hạm đội thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân phía Tây và sẽ đứng vào hàng ngũ những tàu chiến tiên tiến nhất về mặt công nghệ trên thế giới. Army Recognition đánh giá, ngoài việc tích hợp khả năng tàng hình và công nghệ tiên tiến, INS Tushil được trang bị vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos và tên lửa đất đối không phóng thẳng đứng. Khả năng vận hành trực thăng chống ngầm và cảnh báo sớm trên không được nâng cấp càng làm tăng thêm phạm vi hoạt động của nó. * Lục quân Mỹ mua thêm trực thăng vận tải CH-47 biến thể mới Military Leak dẫn thông báo từ Lục quân Mỹ cho biết đã đặt hàng thêm 3 máy bay trực thăng vận tải CH-47F Block II Chinook từ hãng Boeing với trị giá 135 triệu USD. Cùng với đó, Lục quân Mỹ cũng triển khai đồng thời chương trình nâng cấp đội bay hơn 460 chiếc CH-47 lên biến thể tiêu chuẩn CH-47F Block II mới nhất. Trước đó, Boeing đã bàn giao chiếc CH-47F Block II được sản xuất mới đầu tiên cho Lục quân Mỹ vào tháng 6 vừa qua. Một chiếc CH-47F Block II của Lục quân Mỹ thử nghiệm vận chuyển pháo bằng dây treo, bay cùng một chiếc CH-47F Block I. Ảnh: AFTD Thách thức trong việc tìm kiếm phiên bản kế thừa dòng CH-47 huyền thoại là rất lớn, vì ít nhà sản xuất có thể cung cấp dòng trực thăng vận tải lớn, bền bỉ và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Do đó, Boeing giới thiệu biến thể CH-47F Block II với khả năng mang tải trọng lớn hơn, tầm bay xa hơn. Cụ thể, CH-47F Block II có khả năng cất cánh với trọng tải lớn hơn 1,5 tấn so với phiên bản tiền nhiệm. Máy bay cũng có tốc độ bay cao hơn so với phiên bản tiền nhiệm, giúp giảm thời gian vận chuyển. Là nền tảng trực thăng hạng nặng của Lục quân Mỹ, biến thể CH-47F Block II được kỳ vọng sẽ tiếp tục đáp ứng yêu cầu của lực lượng này nhằm duy trì khả năng đáp ứng chiến lược trong nhiều hoạt động khác nhau và có thể phục vụ thêm trong biên chế ít nhất 40 năm nữa. MINH ANH(tổng hợp)