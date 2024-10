Quân sự thế giới hôm nay (10-10): Không quân Nga tăng cường sức mạnh với lô Su-34 mới

Quân sự thế giới hôm nay (10-10) có những nội dung sau: Nga tiếp nhận lô máy bay ném bom chiến thuật Su-34 mới; Mỹ chấp thuận bán ngư lôi MK-54 cho Ấn Độ; Hy Lạp mua UAV cảm tử Switchblade 300. * Nga tiếp nhận lô máy bay Su-34 mới Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) của Nga vừa chuyển giao cho Không quân nước này một lô máy bay ném bom chiến thuật Su-34 mới. Su-34 do Sukhoi phát triển, là máy bay ném bom chiến thuật có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: Militarnyl

Tuy nhiên, một lần nữa, UAC không tiết lộ số lượng máy bay cụ thể trong đợt giao hàng này. Những chiếc Su-34 trong lô mới đã vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm toàn diện trước khi triển khai. Su-34, định danh NATO: Fullback, là máy bay tiêm kích - ném bom chiến thuật có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Là sản phẩm của Sukhoi, Su-34 là một biến thể được phát triển từ máy bay chiến đấu Su-27 Flanker, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển cũng như các nhiệm vụ trinh sát. Su-34 có chiều dài khoảng 23,34m, sải cánh rộng 14,7m và cao 6,09m. Sử dụng 2 động cơ phản lực Saturn AL-31F, máy bay có thể đạt tốc độ tối đa Mach 1,8 (hơn 2.200 km/giờ). Su-34 được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến như radar Leninets V004, cung cấp khả năng theo dõi và tránh địa hình, hệ thống chế áp điện tử trên không Khibiny, hệ thống dẫn đường quán tính INS kết hợp định vị toàn cầu GPS. Về hỏa lực, Su-34 có thể mang nhiều loại vũ khí không đối đất, bao gồm bom dẫn đường như KAB-500, KAB-1500, tên lửa không đối đất như Kh-29, Kh-31 và Kh-59. Trong không chiến, máy bay có thể được trang bị tên lửa R-73 và R-77. Su-34 cũng được trang bị pháo tự động 30mm GSh-30-1 để chiến đấu ở cự ly gần. * Mỹ chấp thuận bán ngư lôi MK-54 cho Ấn Độ Mới đây, Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) xác nhận thông tin Bộ Ngoại giao vừa chấp thuận bán ngư lôi hạng nhẹ MK-54 cho Ấn Độ, với tổng chi phí ước tính là 175 triệu USD. Ngư lôi hạng nhẹ MK-54 được phóng từ tàu khu trục của Hải quân Mỹ. Ảnh: Raytheon Theo đó, Ấn Độ đã đặt mua tổng cộng 53 ngư lôi hạng nhẹ MK-54 Mod 0, ngư lôi tập trận có thể thu hồi, phụ kiện phóng trên không, phụ tùng thay thế, hộp đựng ngư lôi cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. Thương vụ này cũng bao gồm các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, quản lý chương trình và duy trì thiết bị thử nghiệm. Ngư lôi MK-54 Mod 0 sẽ giúp Hải quân Ấn Độ tăng cường năng lực tác chiến chống ngầm, đặc biệt là khi trang bị trên trực thăng MH-60R Seahawk. Loại ngư lôi này được thiết kế để tấn công các mối đe dọa dưới nước, chẳng hạn như tàu ngầm, ngay cả trong vùng nước nông hoặc khu vực có điều kiện âm thanh phức tạp. Công nghệ xử lý sonar tiên tiến của MK-54 cho phép ngư lôi theo dõi, phân loại và nhắm mục tiêu vào tàu ngầm. Ngư lôi sẽ được sử dụng để tăng cường cho kho vũ khí chống ngầm của Ấn Độ, bổ sung cho các nền tảng hiện có như máy bay tuần tra biển P-8I Poseidon và tăng cường khả năng chống ngầm của trực thăng MH-60R mới mua. Việc mua ngư lôi MK-54 là một phần trong chiến lược tăng cường an ninh hàng hải và khả năng răn đe của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. * Hy Lạp mua UAV cảm tử Switchblade 300 Theo Army Recognition, Hy Lạp có kế hoạch mua 592 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Switchblade 300 Block 20 và Switchblade 600 từ Mỹ. Phiên bản Switchblade 300 Block 20 tăng thời gian bay và bổ sung thêm bộ camera hồng ngoại điện quang EO/IR để nhận dạng mục tiêu. Ảnh: AeroVironment Các mẫu UAV này sẽ được trang bị cho các đơn vị lực lượng đặc nhiệm, lực lượng đặc biệt và một số đơn vị bộ binh của Hy Lạp. Switchblade 300 là một loại UAV cảm tử, hay còn gọi là đạn tuần kích, được thiết kế để cung cấp cho các đơn vị bộ binh khả năng tấn công chính xác tầm xa, theo một đường bay được lập trình sẵn và cho phép người vận hành điều hướng trên đường bay. UAV này cũng có thể được triển khai để tiêu diệt các phương tiện bọc thép hạng nhẹ và binh lính, có thể kích nổ giữa hành trình bay nếu cần thiết. Sử dụng trạm điều khiển mặt đất tương thích với các UAV khác của AeroVironment, Switchblade 300 có thể phối hợp với các máy bay không người lái khác để xác định vị trí và tấn công mục tiêu. Biến thể Block 20 được nâng cấp tầm hoạt động, tăng thời gian bay lên 20 phút và bổ sung camera hồng ngoại điện quang EO/IR để nhận dạng mục tiêu. Với tổng trọng lượng khoảng 3,6kg, UAV này có thể triển khai trong chưa đầy 2 phút thông qua ống phóng từ mặt đất, trên biển hoặc các nền tảng di động. Switchblade 600 là loại UAV cảm tử có kích thước lớn hơn, dùng cho nhiệm vụ chống thiết giáp. Ảnh: AeroVironment

Switchblade 600 là nền tảng không người lái lớn hơn Switchblade 300, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ chống thiết giáp. UAV này có thời gian bay 40 phút và phạm vi hoạt động là 80km. Đầu đạn của Switchblade 600 có thể đạt tốc độ 185km/giờ trong giai đoạn cuối của hành trình bay. Switchblade 600 được điều khiển thông qua hệ thống máy tính bảng, với chế độ tự động hoặc vận hành theo phương pháp thủ công, được bảo mật bằng liên kết dữ liệu được mã hóa và GPS chống giả mạo. QUỲNH OANH (tổng hợp)