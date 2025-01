Quân sự thế giới hôm nay (10-1): Nga sản xuất hàng loạt robot chiến đấu mặt đất có thể bắn tên lửa chống tăng

Quân sự thế giới hôm nay (10-1) có những nội dung sau: Nga sản xuất hàng loạt robot có thể bắn tên lửa chống tăng; Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất UCAV Kizilelma; Trung Quốc tiến hành tập trận trên biển. * Nga sản xuất hàng loạt robot có thể bắn tên lửa chống tăng? Theo Army Recognition, Nga đang từng bước tiến vào kỷ nguyên mới của tác chiến phương tiện mặt đất không người lái (UGV) với việc sẽ sản xuất hàng loạt tổ hợp robot chiến đấu mặt đất "Marker" trong thời gian tới. Robot chiến đấu Marker do Nga sản xuất được trang bị tên lửa chống tăng Kornet, sẵn sàng triển khai trong các tình huống chiến đấu hiện đại. Ảnh: Army Recognition

Được phát triển bởi NPO Android Technology, nền tảng đa năng này được xác định sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến đấu hiện đại, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nơi lợi thế của các hệ thống không người lái ngày càng rõ ràng. Đáng chú ý, Marker sẽ được trang bị hỏa lực mạnh mẽ, bao gồm tên lửa chống tăng Kornet và có khả năng triển khai UAV bầy đàn. Đây là yếu tố khiến UGV này trở thành một vũ khí đáng gờm trên chiến trường. Theo đó, UGV Marker được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ giao tranh đến trinh sát. Nền tảng này có hai phiên bản: Phiên bản bánh hơi có khả năng đạt tốc độ tối đa 80km/giờ và phiên bản bánh xích có thể đạt tốc độ 70km/giờ. Cả hai phiên bản đều có phạm vi hoạt động lên đến 1.000km, đảm bảo chúng có thể di chuyển quãng đường dài mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên. Vũ khí chính của Marker là tên lửa chống tăng Kornet, cung cấp khả năng chống thiết giáp và chống bộ binh đáng kể. Tên lửa Kornet 9M133M-2 được trang bị đầu đạn nổ song song, có khả năng xuyên thủng giáp 1.000mm. Với tầm bắn 8km, Kornet cho phép Marker tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn. Ngoài ra, tên lửa Kornet 9M133FM-3 còn có tầm bắn lên đến 10km nhờ được trang bị đầu đạn nổ mạnh, giúp nâng cao khả năng tấn công các mục tiêu bọc thép. Hệ thống đa phổ mô-đun cung cấp cho Marker khả năng hoạt động trong cả điều kiện ngày và đêm, tăng cường hiệu quả của phương tiện trong nhiều môi trường chiến đấu khác nhau. Một trong những điểm đáng chú ý của Marker là khả năng tích hợp với công nghệ máy bay không người lái trong tương lai. NPO Androidnaya Tekhnika đã tiết lộ Marker sẽ có khả năng phóng tới 100 máy bay không người lái cảm tử cỡ nhỏ, giúp tăng đáng kể uy lực và tính linh hoạt của nó. Những UAV này, được trang bị lượng nổ, có thể nhắm mục tiêu vào các vị trí, tuyến tiếp tế và phương tiện đối phương với độ chính xác cao, gây khó khăn cho hệ thống phòng thủ của đối phương. * Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất máy bay chiến đấu không người lái Kizilelma Theo Turkish Century, máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) Kizilelma của Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đi vào sản xuất hàng loạt, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành công nghệ quốc phòng của nước này. Kizilelma là máy bay chiến đấu không người lái thế hệ tiếp theo được thiết kế để tấn công chính xác với tốc độ siêu thanh. Ảnh: Army Recognition

Kizilelma, do Baykar Makina phát triển, được thiết kế để thực hiện nhiều vai trò chiến đấu khác nhau, mang đến một cấp độ linh hoạt và sức mạnh mới cho các lực lượng vũ trang khai thác chúng. Trong khi nhiều máy bay không người lái chủ yếu được sử dụng để trinh sát hoặc giám sát, Kizilelma được trang bị để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu phức tạp, như các tấn công chính xác và các hoạt động tầm xa. UCAV này có thể hoạt động hiệu quả trong các môi trường phức tạp và có sự cạnh tranh, cho phép người vận hành thực hiện các nhiệm vụ với hiệu quả cao và giảm rủi ro đối với con người. Điểm nổi bật của Kizilelma là hiệu suất bay. UCAV có khả năng mang tải trọng lên tới 1,5 tấn, bao gồm nhiều loại đạn dẫn đường và bom không đối đất. Khả năng này khiến Kizilelma phù hợp với nhiều hoạt động khác nhau, từ tấn công chiến thuật đến các nhiệm vụ chiến lược đòi hỏi vũ khí hạng nặng. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 8,5 tấn (8.500kg), cho phép nó mang theo vũ khí hạng nặng trong khi vẫn duy trì hiệu suất vượt trội trên không. Kizilelma có thể đạt tốc độ tối đa Mach 0,9 (khoảng 1.100km/giờ), cho phép tiếp cận mục tiêu nhanh chóng và tránh được hệ thống phòng thủ của đối phương. UCAV này có phạm vi hoạt động khoảng 926km, giúp tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của đối phương. * Trung Quốc tiến hành tập trận trên biển Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) vừa tiến hành một cuộc tập trận huấn luyện hàng hải bắn đạn thật trên biển với sự tham gia của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052D. Tàu khu trục Type 052D của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: People's Daily

Điểm đáng chú ý của cuộc tập trận là việc triển khai hệ thống vũ khí tầm gần (CIWS) trên tàu khu trục, được thiết kế để vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không như tên lửa và máy bay. Thiết kế của Type 052D chú trọng vào việc giảm tiết diện phản xạ tín hiệu radar thông qua cấu trúc nghiêng về phía trên và cột buồm tích hợp. Tàu còn có nhà chứa trực thăng ở giữa có khả năng chứa nhiều loại trực thăng, như Harbin Z-9C, Kamov Ka-28 và Zhi-20. Với lượng giãn nước đầy tải khoảng 7.500 tấn, Type 052D sử dụng hệ thống động cơ diesel hoặc khí kết hợp, cho phép đạt tốc độ lên đến 55,6km/giờ và phạm vi hoạt động là 8.334km. Type 052D được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng 64 ô có khả năng triển khai nhiều loại tên lửa, như tên lửa đất đối không HHQ-9, tên lửa hành trình chống hạm YJ-18 và tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10. Ngoài ra, tàu còn được trang bị hải pháo H/PJ-38 130mm, hệ thống phòng không tầm ngắn HHQ-10 và hệ thống vũ khí phòng thủ gần Type 730. QUỲNH OANH (tổng hợp)