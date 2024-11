Quán quân The Voice bị bắn

Nam ca sĩ này đã được trực thăng đưa đi cấp cứu ngay lập tức. TMZ đưa tin nam ca sĩ Sundance Head đã bị bắn vào bụng tại trang trại của anh ở vùng nông thôn Texas, Mỹ vào ngày 15/11. Quán quân The Voice mùa 11 ngay lập tức được trực thăng đưa đến bệnh viên cấp cứu. Được biết chính Sundance Head là người gọi cấp cứu. Hiện tại sức khỏe nam ca sĩ này đã ổn định. Vợ của nam ca sĩ cho biết may mắn là viên đạn không xuyên qua các cơ quan nội tạng, mà chỉ găm vào vùng mỡ bụng. Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ nổ súng được coi là 1 tai nạn. Người đại diện của Sundance Head cho biết nam ca sĩ thỉnh thoảng đi săn thú ở quanh trang trại của mình.

Sundance Head gặp tai nạn với súng săn, khiến viên đạn găm vào vùng bụng Trước khi bị bắn, Sundance Head vẫn đăng bài trên Facebook cá nhân. Thậm chí anh còn ăn mừng con trai Levi đã được nhận vào Đại học Texas A&M. Sundance Head sinh năm 1978, là con trai của ca sĩ Roy Head. Năm 2007, anh thi American Idol nhưng bị loại trước thềm chung kết chỉ 1 tuần. Đến năm 2016, Sundance Head thi The Voice mùa 11 và giành được chức Quán quân. Huấn luyện viên của Sundance Head trong The Voice là nam ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Blake Shelton.

Sundance Head là quán quân chương trình The Voice Mỹ mùa 11 (năm 2016) Theo Người Đưa Tin