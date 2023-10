Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang nói về tin đồn mua giải, tiết lộ thời điểm sẽ kết hôn

Quá nhiều đồn đoán không thiện ý vây quanh, Lê Thu Trang chính thức lên tiếng phủ nhận nghi vấn này. Cụ thể, quán quân The New Mentor 2023 chia sẻ như sau:

Lê Thu Trang (SN 1997, Hà Nội), thí sinh team Lan Khuê chính thức trở thành quán quân The New Mentor mùa đầu tiên, có thể nói là một kết quả gây sốc cho khán giả của chương trình này.

Thế nên là mọi người cũng đủ hiểu Trang đi năn nỉ, ỉ ôi để được hỗ trợ chứ làm gì có tiền mua giải. Nếu có tiền mua thật, thì Trang sẽ để lại số tiền đó làm việc khác, giúp cho cuộc sống hiện tại tốt hơn. Mọi người nói mua như thế chắc là tôi khóc mất!".



Lê Thu Trang đáp trả tin đồn mua giải. (Nguồn: hacchic.group)

Hành trình để có được ngày hôm này của Lê Thu Trang cũng không dễ dàng gì, khi có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng đều không may mắn dừng chân khá sớm. Trước khi tham gia The New Mentor, Thu Trang lọt top 3 Miss Earth Vietnam 2018, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, là HLV catwalk của Miss Universe Vietnam 2022.

Cô cũng tự nhắc nhở mình trước và sau cuộc thi đều làm tròn cương vị là một cô giáo, bởi hiện tại, Lê Thu Trang là giáo viên dạy catwalk, từng hướng dẫn nhiều hoa hậu, á hậu tại các cuộc thi sắc đẹp. Chính vì thế, nhiều bình luận cho rằng cô xứng đáng là một New Mentor thế hệ mới, vì: Dạy được, dẫn dắt được, có tinh thần làm việc nhóm và kinh nghiệm dày dặn.