Quán quân Thần tượng âm nhạc Mỹ cầu cứu

Just Sam đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi American Idol hồi tháng 5/2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đêm chung kết được tổ chức dưới dạng hát trực tiếp ở phòng thu tại nhà do ban tổ chức dựng nên. Cô được chú ý với câu chuyện là cô bé hát rong kiếm sống ở các ga tàu điện ngầm chiến thắng cuộc thi âm nhạc lớn nhất nước Mỹ.



Gia đình không thể tin Just Sam từ cô bé hát rong kiếm sống trở thành quán quân chương trình âm nhạc.

Cô không giấu được xúc động khi giành chiến thắng. "Tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực. Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn tất cả quý vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi đời từ đứa bé hát rong thành quán quân chương trình âm nhạc".