Quán quân Olympia 2024: Ấp ủ giấc mơ chinh phục vòng nguyệt quế từ năm lớp 1

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 - Võ Quang Phú Đức nuôi giấc mơ trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế ngay từ khi còn nhỏ. Danh hiệu vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24 thuộc về Võ Quang Phú Đức, học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế). Đức Phúc đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh còn lại với số điểm 220. Có thể nói, Phú Đức đã có một chiến thắng ấn tượng, khi dẫn đầu xuyên suốt tất cả các phần thi. Trong giây phút đăng quang, niềm vui và sự tự hào hiện rõ trên gương mặt của nam sinh xứ Huế. Chiến thắng tuyệt đối ở cả 4 vòng thi, Võ Quang Phú Đức giành vòng nguyệt quế, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2024. Chiến thắng nhờ sự gan lỳ và chiến thuật thông minh Phú Đức chia sẻ, bí quyết giúp bản thân trở thành nhà vô địch nằm ở sự gan lì và chiến thuật thông minh. “Sự gan lì thể hiện qua việc giữ vững phong độ và tâm lý, còn sự thông minh thể hiện qua những tính toán chiến thuật tại những thời khắc quan trọng của cuộc chơi”, nam sinh nói. Giữ tâm lý và tinh thần ổn định ngay từ khi nhập cuộc, Phú Đức đã có phần mở màn ấn tượng ngay ở vòng thi Khởi động, bằng việc trả lời đúng cả 6 câu hỏi và giành được điểm số tối đa. Cũng kể từ thời điểm đó, nam sinh xứ Huế dẫn đầu đoàn leo núi cho đến hết cuộc thi. Đặc biệt trong phần thi Vượt chướng ngại vật, khả năng của Phú Đức khiến cả khán trường xuýt xoa và nể phục. Khi câu hỏi gợi ý hàng ngang đầu tiên vừa được đọc lên, đáp án còn chưa được công bố, nam sinh đã nhấn chuông phát tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật. Câu trả lời rất nhanh nhưng đầy chính xác "Netzero" của 10X khiến vòng thi Vượt chướng ngại vật kết thúc một cách chóng vánh. “Em đã tính được 2050 là đáp án của câu hỏi gợi ý đầu tiên. Dữ kiện này giúp em nghĩ ngay tới Netzero, vì mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống gần bằng 0 nhất có thể được đặt ra vào năm này”, Phú Đức nói. Nam sinh trường Quốc học Huế cho biết thêm, quyết định bấm chuông trả lời câu hỏi vượt chướng ngại vật sớm là rất liều lĩnh. Tuy nhiên, câu chấp nhận và không hối hận vì muốn chiếm ưu thế, tạo khoảng cách với các đối thủ còn lại. Phú Đức cho biết bản thân chiến thắng nhờ sự gan lỳ và chiến thuật thông minh. Chiến thuật thông minh được Phú Đức áp dụng ở khoảnh khắc bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi cuối cùng của cuộc thi. Do thí sinh bám đuổi ngay sau là Nguyên Phú kém 20 điểm, nên khi giành được quyền trả lời, kể cả đưa ra đáp án sai, Phú Đức cũng chỉ bị trừ 15 điểm, vẫn hơn bạn chơi 5 điểm và chắc chắn giành chiến thắng chung cuộc. Kịch bản sau đó đã diễn ra đúng như dự tính, đưa nam sinh xứ Huế trở thành chủ nhân chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế danh giá. Với thành tích này, Phú Đức đã mang về kỷ lục về cho trường THPT chuyên Quốc học Huế thân yêu của mình. Tính đến nay, ngôi trường này đã có 7 thí sinh vào chung kết Olympia, trong đó có 3 thí sinh đạt quán quân. Ấp ủ giấc mơ Olympia từ khi còn nhỏ Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, Phú Đức được trang bị nền tảng kiến thức ngay từ khi còn nhỏ. Suốt 11 năm liền, nam sinh luôn giữ vững phong độ với danh hiệu học sinh giỏi. Toán là môn học mà nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2024 yêu thích nhất. Ít ai biết, thời điểm vừa bắt đầu bước chân vào trường tiểu học, nam sinh xứ Huế đã nuôi giấc mơ sẽ trở thành thí sinh của chương trình và giành được vòng nguyệt quế danh giá. Ước mơ đó được Phú Đức ấp ủ trong suốt những năm đèn sách. Năm lớp 10, Phú Đức đăng ký tham dự Nguyệt Quế Đỏ - cuộc thi mô phỏng của Đường lên đỉnh Olympia do trường tổ chức. Sau nhiều trận đấu căm go, Phú Đức đã trở thành đại diện của trường THPT chuyên Quốc học Huế tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm 2024. “Đường lên đỉnh Olympia là một sân chơi trí tuệ, đòi hỏi một khối kiến thức đủ sâu và rộng. Đến với Olympia không chỉ giúp bản thân em củng cố kiến thức, mà còn có thể tiếp nhận những tri thức mới từ chương trình", Phú Đức tâm sự. Quán quân Olympia năm 2024 luôn thể hiện sự bình tĩnh và tự tin trong tất cả các phần thi. Thầy Lê Văn Luân, giáo chủ nhiệm và cũng là người dạy Toán của Phú Đức kể, ấn tượng ban đầu của thầy về học trò là một người thông minh, tư duy tốt, nhạy bén trong suy nghĩ và rất ham tìm tòi, nghiên cứu, mở rộng kiến thức ở tất cả các bộ môn. Ngoài việc học, Phú Đức rất năng nổ tham gia các phong trào, hoà đồng với bạn bè, lễ phép với thầy cô giáo. Vỡ òa trong niềm vui khi lần thứ 3 có học sinh giành vòng nguyệt quế về cho quê hương và nhà trường, thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Quốc học Huế cho biết, Phú Đức là thành quả của một quá trình tuyển chọn thí sinh dài hơi, bài bản. "Thầy muốn cảm ơn Phú Đức vì mang lại vinh quang cho trường, cho mảnh đất cố đô. Vòng nguyệt quế của em sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo tại trường THPT chuyên Quốc học Huế", thầy Thọ nhắn nhủ. Sau chiến thắng và trở về nhà, điều mà quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 muốn thực hiện đầu tiên là dành tặng chiếc vòng nguyệt quế danh giá cho bà ngoại quá cố của mình. "Có quá nhiều kỷ niệm không thể kể hết về người bà thân yêu của em. Bà là một phần đồng lực giúp em chinh phục ước mơ, đỉnh cao ngày hôm nay", Phú Đức xúc động nói. Trước khi mất, bà ngoại luôn mong muốn thấy nam sinh được đứng trên sân khấu Đường lên đỉnh Olympia và xa hơn là giành về chiếc vòng nguyệt quế danh giá. Và hôm nay, cháu trai Phú Đức của bà đã đã làm được. Chia sẻ về dự định trong tương lai, nam sinh xứ Huế cho biết ở thời điểm hiện tại, bản thân chưa đưa ra quyết định về việc có đi du học hay không. Nếu lựa chọn ở lại Việt Nam, Phú Đức sẽ định hướng theo học ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học VinUni. Kim Nhung - Minh Đức