Quán quân lận đận nhất nhạc Việt

Sau một loạt MV đầu tư, sự nghiệp Ali Hoàng Dương vẫn lận đận

Từ góc nhìn thị trường

Ali Hoàng Dương ở Anh trai say hi và khi trở lại đường đua nhạc Việt đang là 2 bộ mặt trái ngược. Tại game show, giọng ca sinh năm 1996 không nằm trong nhóm “Anh trai” có sức hút lớn nhất. Song ít ra sự lan tỏa của cái tên Ali Hoàng Dương vẫn có. Những tiết mục có sự góp mặt của Ali Hoàng Dương, bóc tách ra ở các phân đoạn solo của nam ca sĩ tạo nên hiệu ứng khá tốt trên mạng, đặc biệt ở nền tảng TikTok.

Vậy tại sao Ali Hoàng Dương ra sản phẩm, sự ủng hộ từ khán giả thị trường cho nam ca sĩ không lớn như vậy.

Một Ali Hoàng Dương ở Anh trai say hi, cũng tương tự những gì xảy ra ở các game show khác mà nam ca sĩ góp mặt, là The Voice và The Heros. Ali Hoàng Dương là ca sĩ toàn diện, sáng sân khấu, có chất giọng phù hợp để xử lý nhiều dòng nhạc khác nhau. Với một game show đòi hỏi từng tiết mục có tính dàn dựng công phu và tạo đột phá, Ali Hoàng Dương có tính thực chiến cao để tỏa sáng ở đó.

Bước ra khỏi cuộc thi, ở thị trường âm nhạc, điều Ali Hoàng Dương phải làm có nhiều khác biệt. Bài toán của nam ca sĩ không còn là bung mọi kỹ năng cho từng tiết mục để sinh tồn ở game show.