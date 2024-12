Quân nổi dậy Syria tiến vào Damacus, Tổng thống tháo chạy khỏi thủ đô

Lực lượng nổi dậy Syria tuyên bố đang tiến vào thủ đô Damascus, trong bối cảnh hệ thống phòng thủ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad có dấu hiệu sụp đổ. Đài CNN trích dẫn lời một người dân Syria hôm nay (8/12) kể: “Quân nổi dậy đang ở Barzeh (một khu phố bên trong thành phố Damascus). Tôi thấy các chiến binh Hồi giáo di chuyển qua các con hẻm bên trong Barzeh về phía phố Câu lạc bộ cảnh sát. Tôi có thể nghe thấy những âm thanh, tiếng nổ rất lớn từ các cuộc giao tranh. Điện đã bị cắt và internet hiện rất yếu. Mọi người đang ở yên trong nhà”. Các tay súng nổi dậy Syria chụp ảnh lưu niệm bên ngoài một tòa nhà chính phủ. Ảnh: EPA-EFE Một nguồn tin địa phương xác nhận Damascus đã thất thủ về mặt quân sự. Theo nguồn tin này, các đơn vị trinh sát của quân nổi dậy do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu đã bắt đầu tiến vào thủ đô trong đêm để truy lùng Tổng thống Assad nhưng không tìm thấy ông. Tuy nhiên, các đặc vụ của quân nổi dậy đã chiếm giữ các vị trí quan trọng ở “những nơi chiến lược”. Trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng nổi dậy thông báo đã bắt đầu phóng thích những người bị giam giữ khỏi nhà tù Sednaya khét tiếng, cách thủ đô Damascus 30km về phía bắc. Họ nói đã liên lạc với các thành viên cấp cao trong chính quyền Assad, những người đang cân nhắc đào tẩu. Các phóng viên có mặt tại hiện trường ghi nhận, quân nổi dậy hiện đã chiếm giữ được trụ sở của các cơ quan phát thanh và truyền hình quốc gia Syria. Các tay súng nổi dậy thâu tóm kiểm soát thành phố Homs. Nguồn: RT Theo báo Guardian, vài giờ sau khi quân nổi dậy tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Homs trọng yếu và tiếp tục tiến về thủ đô theo cả 3 hướng bắc, nam và đông, các cư dân địa phương đã nghe thấy tiếng súng dữ dội ở trung tâm Damascus. Một số đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy quân đội Syria cởi bỏ quân phục ngay trên đường phố thủ đô. Cảnh hỗn loạn ở sân bay Damascus sau khi các nhân viên an ninh rút lui. Nguồn: RT Cảnh hỗn loạn cũng diễn ra bên trong sân bay Damascus vào sáng sớm 8/12. Hàng chục người nhanh chóng đi qua các trạm kiểm soát an ninh và cố gắng chạy thục mạng đến các cổng khởi hành để rời khỏi đất nước. Sân bay dường như không còn nhân viên và các trang web theo dõi chuyến bay không cho thấy bất kỳ chuyến khởi hành nào sắp tới. Hình ảnh binh lính Syria bỏ chạy ngang qua trụ sở Bộ Nội vụ ở Damacus. Nguồn: RT Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lại thông tin do truyền thông Syria đăng tải cho hay, quân đội Syria hiện đã rút khỏi vùng núi đông bắc Latakia, các thành phố ven biển Syria cũng như các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus. Hai nguồn tin Iran, nước đồng minh của chính quyền Assad xác nhận, quân đội Syria đã rút khỏi Damascus. Trong khi đó, 2 quan chức cấp cao Syria tiết lộ, Tổng thống Assad đã rời khỏi thủ đô đến một địa điểm an toàn bí mật. Theo một nguồn tin thân cận Hezbollah, nhóm vũ trang Hồi giáo của Lebanon đang rút lực lượng hỗ trợ chính quyền Assad khỏi khu vực Homs và vùng ngoại ô Damascus để chuyển đến Latakia (Syria) và Hermel (Lebanon). Israel đã phát động một cuộc tấn công vào cửa khẩu Al-Qusayr giữa Syria và Lebanon sau khi các tay súng Hồi giáo tuyên bố chiếm được nơi này. Giới quan sát đánh giá, những bước tiến thần tốc của quân nổi dậy Syria trong 24 giờ qua đã khiến ông Assad lâm nguy sau 24 năm nắm giữ quyền lực. Trả lời phỏng vấn CNN, 5 quan chức Mỹ nhận định, chính quyền Assad có thể sụp đổ hoàn toàn trong vài ngày tới. “Có lẽ vào cuối tuần tới, chế độ Assad sẽ mất đi mọi quyền lực. Điều duy nhất có thể trì hoãn cuộc chinh phạt của quân nổi dậy là một cuộc đảo chính và tái tổ chức tốt, nhưng phe ông Assad đã ngăn chặn thành công bất kỳ đối thủ tiềm năng nào có khả năng thực hiện được điều đó”, một quan chức Mỹ bình luận.