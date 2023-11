Quản lý xây dựng, PCCC với cơ sở kinh doanh nhà trọ gặp nhiều khó khăn

Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, thời gian qua lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) địa phương này đã kiểm tra an toàn PCCC đối với gần 4.700 lượt công trình nhà ở, cơ sở lưu trú, cơ sở sản xuất kinh doanh; kiểm tra đột xuất gần 370 cơ sở bị đình chỉ, tạm đình chỉ, xin tự dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

Qua kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính hơn 170 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 2,5 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 100 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 14 cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn về PCCC.

Công an Vĩnh Phúc đã vận động hơn 5.000 hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.