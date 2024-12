Quân khuyển trình diễn vượt vòng lửa, bắt tội phạm ở Triển lãm Quốc phòng

Khoảng 150 cán bộ chiến sĩ cùng 120 quân khuyển của Trường trung cấp 24 Biên phòng, luyện tập suốt nhiều ngày qua để sẵn sàng trình diễn tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Your browser does not support the video tag. Quân khuyển luyện tập vượt vòng lửa, truy bắt tội phạm nhằm biểu diễn trong lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng (Video: Tô Sa). 7h30 ngày 4/12, khoảng 150 cán bộ chiến sĩ và 120 quân khuyển của Trường trung cấp 24 Biên phòng (Ba Vì, Hà Nội) tích cực tập luyện để chuẩn bị cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Đây là lần đầu lực lượng quân khuyển tham gia trình diễn, ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho sự kiện. Thiếu tá Lưu Quang Liệu - Chủ nhiệm Bộ môn cơ bản kỷ luật thể lực, Khoa huấn luyện chó chiến đấu, Trường trung cấp 24 Biên phòng - cho biết, ngay sau khi được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng giao nhiệm vụ, đơn vị đã lựa chọn cán bộ, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ tham gia lễ khai mạc. Trong số này có những quân khuyển từng tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất thảm khốc ở Làng Nủ (Lào Cai) hồi tháng 9. Quá trình tuyển chọn lực lượng, chuẩn bị và huấn luyện quân khuyển bắt đầu từ đầu tháng 3. Quân khuyển được tuyển chọn từ becgie Đức và becgie Bỉ (malinois) - hai dòng chó chiến đấu có sức khỏe, sức bền và đội hình đồng đều; từ 10 đến 24 tháng tuổi, đạt nhiều tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình, thần kinh... Mỗi ngày, các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân khuyển tập luyện từ 7h đến 10h30, buổi chiều từ 13h30 đến 14h30 (vào mùa đông); từ 14h đến 17h (vào mùa hè). Thiếu tá Lưu Quang Liệu cho biết, các nội dung trình diễn mở màn triển lãm gồm: Cơ bản kỷ luật; vượt qua vòng lửa; đánh bắt tội phạm trong quá trình tuần tra thực hiện nhiệm vụ biên giới; đánh bắt tội phạm khủng bố kết hợp lực lượng đặc công. Các chiến sĩ trong các bài huấn luyện đánh võ, phối hợp quân khuyển trấn áp tội phạm trong quá trình tuần tra thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, quân khuyển biểu diễn vượt vòng lửa, nhảy qua vật cản. Chó nghiệp vụ được duy trì chế độ dinh dưỡng 75.000 đồng/ngày, bao gồm giò (bữa sáng), cám josi nhập khẩu từ Đức và ức gà (bữa trưa), cám josi và trứng lộn (bữa tối). Ngoài ra, từng loại chó huấn luyện sẽ được bổ sung thêm dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ, đối với chó chạy vật cản cần sức lực tốt, rèn luyện chạy nhanh, thì sẽ được tăng cường thêm 29.000 đồng thịt bò và ức gà. Theo Thiếu tá Lưu Quang Liệu, quá trình hợp luyện với các lực lượng khác đòi hỏi chó nghiệp vụ làm quen âm thanh, tiếng nổ, tiếng máy bay... Đây là một trong những khó khăn có thể khiến chó có thể bị kích thích. Sau buổi đầu làm quen, quân khuyển đã sẵn sàng nhận mệnh lệnh trong buổi lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Đối với những chú chó lần đầu tham gia trình diễn, nhà trường lên kế hoạch từng giai đoạn, từ thành lập phản xạ huấn luyện, làm quen âm thanh từ xa đến gần, phối hợp lực lượng đến hợp luyện. Quân khuyển vượt vòng lửa, trấn áp tội phạm. Các chiến sĩ cùng lực lượng quân khuyển trình diễn cơ bản kỷ luật... Đến nay, đội chó nghiệp vụ được tập các bài trình diễn nâng dần độ khó. Màn trình diễn của các chiến sĩ và quân khuyển xếp hình vòng chữ U. Theo kế hoạch, lực lượng quân khuyển sẽ được chia làm 2 giai đoạn di chuyển từ Trường trung cấp 24 Biên phòng lên sân bay Gia Lâm - địa điểm diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng, nhà trường đã phối hợp Cục Hậu cần điều tiết khoảng 15-20 xe phục vụ quá trình di chuyển. Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 đã bố trí nơi ăn, chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ và lực lượng quân khuyển trong thời gian hợp luyện và trình diễn.