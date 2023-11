Quán karaoke bị đình chỉ 9 tháng, phạt 25 triệu đồng

Theo , vào tháng 4, ông H. cũng bị Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên xử phạt về hành vi hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi hoặc đang bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Như đã thông tin, thời gian qua Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra an toàn PCCC đối với gần 4.700 lượt công trình nhà ở, cơ sở lưu trú, cơ sở sản xuất kinh doanh; kiểm tra đột xuất gần 370 cơ sở bị đình chỉ, tạm đình chỉ, xin tự dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

Qua kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính hơn 170 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 2,5 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 100 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 14 cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn về PCCC.