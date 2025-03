Quan hệ Trump - Zelensky: Từ cuộc gọi hoàn hảo tới khẩu chiến ở Nhà Trắng

Gặp gỡ trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trước khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái, ông Zelensky đã tới thăm ông Trump ở Tháp Trump tại New York. Chuyến đi diễn ra vào tháng 9/2024 sau khi Tổng thống Ukraine nói với tạp chí The New Yorker rằng, ông nghĩ ông Trump thực sự không biết cách chấm dứt xung đột. Ông Zelensky bày tỏ: "Nhiều nhà lãnh đạo cho rằng họ có thể làm được nhưng thực sự là không".

Trong cuộc gặp ở New York, ông Zelensky mời ông Trump thăm Kiev và đã nhận được câu trả lời đồng ý.

Ông Trump gọi Tổng thống Ukraine là "độc tài"

Các công việc cần thiết nhằm đi tới một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga - Ukraine đã được triển khai ngay sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine tiết lộ đang làm việc với một nhóm quan chức của chính quyền Trump, đồng thời mô tả Mỹ là "quốc gia có khả năng không chỉ chấm dứt xung đột mà còn có thể giúp đảm bảo độ tin cậy của nền hòa bình sau đó".

Tuy nhiên, quan hệ giữa Ukraine và Mỹ dường như nhanh chóng xấu đi khi chính quyền Trump đàm phán với Nga tại Ảrập Xêút mà không để Ukraine tham gia. Kiev đã lên án cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ kéo dài 4 giờ, viện dẫn lý do sự kiện không nên diễn ra sau lưng Ukraine. Ông Zelensky cũng hoãn chuyến thăm Ảrập Xêút, được tin nhằm tránh công nhận sự hợp pháp của quá trình đối thoại Moscow - Washington.