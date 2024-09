Quân đội Mỹ đột kích ở Iraq, tiêu diệt 'trùm chế bom' của IS

Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin về một trong 4 chỉ huy của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bị tiêu diệt ở Iraq. Theo ABC News, hôm 13/9, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội Mỹ và Iraq đã triển khai đột kích vào 4 khu vực ở phía tây Iraq trong ngày 29/8. Kết quả, 14 phần tử khủng bố bao gồm 4 chỉ huy IS đã bị tiêu diệt. Trong 4 chỉ huy IS có thủ lĩnh của nhóm khủng bố hoạt động tại Iraq, và đối tượng chuyên chế tạo bom mà Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin. Tuy nhiên, 7 binh sĩ Mỹ cũng đã bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. "Chiến dịch này nhắm vào các thủ lĩnh IS, và nhằm phá vỡ cũng như làm suy yếu khả năng lập kế hoạch, tổ chức, và tiến hành các cuộc tấn công của IS chống lại dân thường Iraq, công dân Mỹ, các đồng minh và đối tác trong khắp khu vực và xa hơn nữa", CENTCOM nhấn mạnh. Binh sĩ Mỹ hoạt động ở Iraq. Ảnh: EPA "Theo đánh giá hậu đột kích, CENTCOM có thể xác nhận 4 chỉ huy IS đã bị tiêu diệt bao gồm Ahmad Hamid Husayn Abd-al-Jalil al-Ithawi, người chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của IS ở Iraq; Abu Hammam, người chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động ở tây Iraq; Abu-'Ali al-Tunisi, người chịu trách nhiệm giám sát phát triển kỹ thuật; và Shakir Abud Ahmad al-Issawi, người chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quân sự ở tây Iraq", CENTCOM cho biết thêm. Trong đó, Abu Ali al-Tunisi được mô tả là người chuyên chế tạo bom, và đào tạo cho các thành viên IS bao gồm hướng dẫn cách chế thuốc nổ, áo vest chứa bom tự sát, và thiết bị nổ tự chế (IED). Al-Tunisi còn đào tạo nâng cấp về phát triển vũ khí, và sản xuất vũ khí hóa học. Cũng theo CENTCOM, trong quá trình triển khai đột kích, quân đội Mỹ phát hiện một số tay súng IS được trang bị lựu đạn, và đeo đai chứa thuốc nổ.