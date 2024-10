Quân đội 'cắt' khẩn cấp cầu phao Phong Châu

Do nước sông Hồng tại khu vực cầu Phong Châu (Phú Thọ) lên cao, lưu tốc nước lớn, Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh phải "cắt" cầu phao khẩn cấp từ 8h30 ngày 16/10. Thông báo được Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra sáng 16/10. Theo công an, việc "cắt" cầu phao Phong Châu nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân và phương tiện đi lại. "Khi đủ điều kiện an toàn, Lữ đoàn 249 sẽ tiếp tục bắc cầu phao phục vụ việc đi lại của người dân", Công an tỉnh Phú Thọ cho hay. Cầu phao Phong Châu được "cắt" từ sáng 16/10 do mực nước sông Hồng dâng cao (Ảnh: Nguyễn Hải). Cầu phao được Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh lắp đặt cách vị trí cầu Phong Châu bị sập khoảng 400m. Nhờ có cầu phao, người dân các huyện Tam Nông, Lâm Thao, TP Việt Trì (Phú Thọ) đi lại dễ dàng hơn, không phải đi vòng qua cầu Ngọc Tháp xa hơn 40-50km. Được lắp đặt từ ngày 30/9, cầu phao Phong Châu đã một lần phải "cắt" do mực nước sông Hồng dâng cao, quân đội sử dụng 2 phà quân sự phục vụ nhu cầu đi lại của dân. Đến ngày 6/10, cầu phao được nối lại, hoạt động cho tới sáng nay. Cầu phao Phong Châu được lắp đặt cách vị trí cầu Phong Châu bị sập khoảng 400m (Ảnh: Nguyễn Hải). Vụ sập cầu Phong Châu sáng 9/9 khiến 8 người gặp nạn. Đến nay lực lượng chức năng Phú Thọ vẫn đang triển khai các biện pháp tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích, gồm: Nguyễn Thị Lan (19 tuổi, trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ); Nguyễn Hà Chi (19 tuổi, ở Đắk Nông); Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi, TP Việt Trì, Phú Thọ); Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ).