Quân đội "cắt" cầu phao Phong Châu do nước lũ sông Hồng dâng cao

Do nước lũ ở thượng nguồn đang đổ về khiến mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, Lữ đoàn 249 quyết định tạm thời "cắt" cầu phao Phong Châu từ 18h tối nay. Thông tin được Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra trong thông báo tối 1/10. Theo cơ quan công an, việc "cắt" cầu phao Phong Châu được thực hiện cho tới khi có thông báo mới của cơ quan chức năng. Cầu phao Phong Châu mới được Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) lắp đặt, đưa vào vận hành từ 6h sáng 30/9, thời gian cho phép phương tiện qua lại từ 6h đến 22h hàng ngày. Để lắp cầu phao này, Lữ đoàn 249 đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ và gần 90 phương tiện các loại tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, Lữ đoàn 249 đã phải gia cố trên 11.000m3 đá ở hai bến và đường lên xuống cầu; tiến hành các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao. Nước sông Hồng dâng cao buộc quân đội phải quyết định "cắt" cầu phao Phong Châu từ 18h tối 1/10 (Ảnh: Khánh Trang). Để bắc cầu, Lữ đoàn 249 sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố. Sau khi hoàn thành việc bắc cầu, đơn vị tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn. Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, trong ngày 1/10 Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân) đã cử 42 người, bao gồm cán bộ chỉ huy, đặc công "người nhái" cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như xuồng cao su, máy lặn đồng hồ, máy nén khí tiến hành lặn tìm kiếm người mất tích sau sự cố sập cầu Phong Châu. 30 "người nhái" tinh nhuệ đã tiến hành lặn, rà soát tổng quan từ chân cầu Phong Châu, bán kính rộng 10km, các khu vực nước xoáy, luồng chảy; rà soát khu vực cầu sập. Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện tìm kiếm, phá dỡ chuyên dụng của Bộ Quốc phòng; xây dựng kế hoạch, phương án trục vớt phần cầu bị sập và phương án giúp tìm kiếm nạn nhân mất tích. Vụ sập cầu Phong Châu sáng 9/9 khiến 8 người gặp nạn, đến nay vẫn còn 4 người đang mất tích, gồm: Nguyễn Thị Lan (19 tuổi, trú ở huyện Tam Nông, Phú Thọ); Nguyễn Hà Chi (19 tuổi, ở Đắk Nông); Nguyễn Thị Bích Hằng (36 tuổi, TP Việt Trì, Phú Thọ); Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ). Cục Đường bộ (Bộ GTVT) đã phê duyệt khoản kinh phí hơn 9 tỷ đồng để triển khai trục vớt cầu Phong Châu và các phương tiện gặp nạn trong vụ sập cầu.