Quán cà phê ở TPHCM có bếp củi, giàn bầu: Khách chạy 1 tiếng đến chụp ảnh

Tiệm cà phê ở quận Phú Nhuận (TPHCM) thu hút đông đảo giới trẻ đến chụp ảnh nhờ bố trí một căn nhà 3 gian kiểu miền Tây ngay trong quán, cùng với nhiều đồ vật, tiểu cảnh gợi nhớ lại ký ức xưa. Từ Long An chạy xe máy hơn 1 tiếng để chụp hình quán cà phê miền Tây (Thực hiện: Cẩm Tiên). Sáng sớm, tiệm cà phê Ní nằm trên đường Nguyễn Đình Chính đã có đông khách đến thưởng thức cà phê. Không gian chính của quán là căn nhà gỗ mái ngói 3 gian, trước cửa có sân vườn, tái hiện khung cảnh miền Tây nhiều năm về trước khiến nhiều người thích thú. Khoảng sân rộng rãi xanh mướt bởi giàn bầu, cùng với những luống rau, lúa được trồng ngay ngắn, mang lại cảm giác bình yên của vùng quê. Quán cà phê này hoạt động mới hơn 1 tháng, là tâm huyết của những người trẻ tuổi, mong tạo ra một không gian miền Tây, nơi để mọi người cùng nhau họp mặt, ôn lại những câu chuyện xưa. Anh Thanh An - người phụ trách truyền thông của quán - cho biết căn nhà 3 gian lợp ngói được xây dựng mới hoàn toàn trên đất trống. Chủ quán đã tự tham khảo không gian của các căn nhà miền Tây xưa để lên ý tưởng trang trí. Đặc biệt, chủ quán đã mất 6 tháng để tìm kiếm những món đồ cũ bố trí trong quán. "Những bộ bàn ghế, chiếc bàn ủi than, bếp củi, tủ chén là những điều gợi nhớ lại tuổi thơ của nhiều người sống ở miền Tây. Trong đó, có những món đồ nhiều năm tuổi và cũng có những món đồ chủ quán tìm mẫu, nhờ thợ làm giống với đồ dùng ngày xưa", anh An chia sẻ. Những tấm ảnh gia đình được dán trên vách gỗ chính là cách người miền Tây ngày xưa lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm. Theo lời anh Thanh An, những hình ảnh trên đều là ảnh cũ của người thân chủ quán. Ông Vĩnh Khang (Đồng Tháp) - vị khách có mặt từ sáng sớm - cho biết những nét đặc thù của một căn nhà miền Tây xưa tại quán khiến ông nhớ đến tuổi thơ khi còn sống ở quê nhà. "Chiếc bàn học cũ, những tấm giấy khen, thời khóa biểu viết bằng tay, bộ ghế gỗ khiến tôi nhớ về thời đi học. Ngoài ra, nơi khiến tôi bồi hồi nhất là căn bếp với những chiếc bếp củi, chiếc lót nồi, rổ rá... thường thấy ở miền Tây xưa. Bếp ngày nay ít ở đâu còn như thế", ông Khang nhận xét. Đây là lần đầu tiên ông Khang đến quán, ông cho rằng đây là nơi thú vị để gặp gỡ bạn bè, ôn lại kỷ niệm. Song, ông cũng nhận xét cà phê ở quán hơi ngọt, mang hương vị hiện đại chứ không giống cà phê xưa. "Thêm nữa, nếu quán thay những ly kiểu mới thành những chiếc ly như ngày xưa và không dùng ống hút thì sẽ giống miền Tây hơn nữa", ông Khang nói. Dịp cuối năm, tiệm cà phê này còn bố trí thêm những cành mai, đào cho có không khí mùa xuân, tạo không gian cho giới trẻ chụp ảnh kỷ niệm với áo dài. Hiện quán mở cửa 24/24, bán những thức uống cơ bản, giá dao động từ 39.000 đồng đến 65.000 đồng. Vào thứ 7 hằng tuần, quán còn có các hoạt động nghệ thuật sôi nổi như đờn ca tài tử, lô tô... Chị Diễm Thy (ở Long An) rất thích khi nhìn thấy hình ảnh của quán trên mạng xã hội, nên quyết định cùng bạn bè thức dậy sớm, di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ để đến đây. "Từ 6h, tôi và bạn bè đã xuất phát. Đến quán, chúng tôi trang điểm, làm tóc rồi thay áo dài và chụp ảnh cho nhau. Quán rộng rãi, thoáng mát, nhiều góc chụp hình đẹp. Chúng tôi đi có hơi xa nhưng mang về nhiều hình ảnh đẹp cũng xứng đáng", chị Thy chia sẻ.