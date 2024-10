Quán bánh ướt gần 50 năm, khách muốn ‘rước’ người bán về… nuôi

Chan một ít nước mắm lên phần bánh ướt rồi trộn đều. Hương thơm hấp dẫn của bánh ướt quyện hòa cùng vị chua ngọt đậm đà của nước mắm, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, khiến người ăn khó lòng cưỡng lại… Tất cả đều có công thức riêng Xế chiều, quán bánh ướt ở quận 11, TP.HCM bắt đầu đông khách. Đứng bên chiếc xe đẩy nhỏ, Lương Tín Huy (28 tuổi) nhanh nhẹn làm từng đĩa bánh ướt phục vụ khách hàng. Mỗi phần bánh ướt của Huy có giá từ 52.000 đến 58.000 đồng, tùy thuộc vào loại. Nếu gọi phần đầy đủ nhất, khách sẽ được thưởng thức một hộp bánh với đầy đủ các loại như chả, bánh cuốn, nem chua… “Quán này do chú mình mở, đã bán được gần 50 năm rồi”, Huy chia sẻ thêm. Quán bánh ướt nườm nượp khách vào buổi tối Gọi một phần có giá cao nhất để thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được độ giòn của bánh cống hay sự mềm mịn, dẻo của lớp bánh ướt. Mùi thơm hấp dẫn của bánh ướt quyện hòa cùng vị chua ngọt đậm đà của nước mắm, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, khiến người ăn khó lòng cưỡng lại. “Từ nước mắm, bánh cống đến chả lụa, tất cả đều do gia đình tự làm theo công thức riêng. Đặc biệt, nước mắm khi khách thưởng thức sẽ không hề có mùi hôi, khó chịu. Bánh cống thì được chiên ngay trong ngày nên luôn giữ được độ giòn tan, thơm ngon...”, Huy chia sẻ thêm. Những phần ‘topping” tươi ngon Hương vị bánh ướt của Huy còn được nâng tầm bởi các thành phần đi kèm như hành phi vàng giòn, chả lụa thơm ngon, và nước mắm chua ngọt pha chế khéo léo. Hành phi giòn rụm, thơm lừng kết hợp với chút béo ngậy của dầu, tạo nên sự tương phản thú vị với độ mềm của bánh. Chả lụa mềm mại, đậm đà hương vị, càng làm tăng thêm sự phong phú cho món ăn. Khách muốn “rước” về nuôi 21 giờ, Huy cùng vài nhân viên khác vẫn nhanh tay, nhanh chân làm từng hộp bánh ướt phục vụ khách. Ít ai biết rằng, công việc chính của Huy lại là ở lĩnh vực ngân hàng. “Mình đã phụ giúp chú bán hàng hơn 14 năm rồi. Tại đây, không chỉ có thêm thu nhập mà mình còn được rèn luyện nhiều kỹ năng như kinh doanh, giao tiếp với mọi người...”, Huy chia sẻ thêm. Quán bánh ướt có hơn 3 người phụ giúp Huy từng được nhiều khách muốn “rước” về nuôi vì làm bánh ướt ngon, nói chuyện khéo léo Rồi Huy còn cho biết thêm, quán không chỉ thu hút khách ở TP.HCM mà còn có nhiều cô chú Việt kiều về thăm quê cũng ghé đến thưởng thức. “Có người còn vui tính bảo muốn ‘rước’ mình về nuôi. Họ khen mình dễ thương và làm bánh ướt ngon”, Huy hài hước chia sẻ. Huy cũng thừa nhận công việc ở ngân hàng đôi lúc cũng có những áp lực nhất định. Song, khi đến chiều, mọi mệt mỏi đó đều tan biến. “Quán bánh ướt này không chỉ giúp mình có thêm thu nhập mà còn là nơi để mọi người gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống”, Huy bộc bạch. Mùi thơm của bánh ướt mới hấp hòa quyện với hương vị đậm đà của nước mắm pha đặc trưng Mùi thơm hấp dẫn của bánh ướt mới hấp quyện cùng hương vị đậm đà của nước mắm pha chế đặc biệt, mời gọi những người qua đường ghé vào thưởng thức. Bí quyết của chủ quán bánh ướt này nằm ở sự tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ việc chọn lựa gạo thơm ngon nhất đến cách pha bột sao cho chiếc bánh vừa mềm mịn, không quá dày cũng không quá mỏng. Mỗi quán sẽ có cách kết hợp mang đến một trải nghiệm ẩm thực mới lạ và phong phú. Chị Lê Thị Như Ý (45 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) thường xuyên ghé quán bánh ướt có tuổi đời gần 50 năm để thưởng thức. Theo chị Ý mỗi quán sẽ có cách kết hợp mang đến một trải nghiệm ẩm thực mới lạ và phong phú. Nhiều khách quên ghé đến quán bánh ướt “Mình thích nhất là phần bánh ướt tươi ngon. Khi ăn vẫn giữ được độ mềm và hương vị thơm ngon đặc trưng. Ngoài miếng chả to thì phần nước mắm mình thấy rất đậm đà và thơm ngon. Còn về phần nem thì dai dai, ngọt ngọt, chua chua. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị hấp dẫn, khó cưỡng của món bánh ướt nơi đây”, chị Ý chia sẻ. Quán bánh ướt có tuổi đời gần 50 năm, nằm ở số 992 đường 3/2, phường 12, quận 11, TP.HCM.