QUAD đóng góp 20 triệu USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất

Theo đó, QUAD sẽ đóng góp hơn 20 triệu USD vào nỗ lực hỗ trợ nhân đạo quốc tế này. “Chúng tôi, các đối tác Quad, cho đến nay đã cam kết hỗ trợ nhân đạo ước tính với tổng giá trị hơn 20 triệu USD. Thông qua nguồn tài trợ và các nỗ lực song phương, chúng tôi đang cung cấp hàng cứu trợ và triển khai các nhóm y tế khẩn cấp cũng như hỗ trợ các đối tác nhân đạo đang làm việc tại Myanmar để chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất”, tuyên bố chung của QUAD nhấn mạnh.

Các Ngoại trưởng QUAD họp tại Washington DC, Mỹ hôm 22/1. (Ảnh: ANI)

Tuyên bố bày tỏ lời chia buồn của bốn thành viên QUAD trước sự mất mát to lớn về sinh mạng và sự phá hủy cơ sở hạ tầng trong bối cảnh nhân đạo vốn đã khó khăn ở quốc gia Đông Nam Á này. Các thành viên QUAD cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn tạm thời, một phần do chính phủ quân sự cầm quyền của Myanmar thực hiện và kêu gọi tất cả các bên gia hạn và mở rộng các biện pháp này. Điều này sẽ cho phép viện trợ nhân đạo được phân phối an toàn và kịp thời đến người dân trên khắp Myanmar. Các quốc gia QUAD cũng hoan nghênh sự hỗ trợ của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đối với những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Hoạt động hỗ trợ nhân đạo của các quốc gia QUAD bao gồm việc cung cấp vật tư cứu trợ, triển khai các đội y tế khẩn cấp và hỗ trợ các đối tác nhân đạo đang làm việc tại Myanmar. Họ cũng đang phối hợp với Trung tâm Điều phối Hỗ trợ Nhân đạo ASEAN về quản lý thảm họa để giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng bởi động đất.

Nỗ lực chung này chứng minh cam kết của QUAD trong việc hợp tác cùng nhau để ứng phó với các thảm họa thiên nhiên và những thách thức lớn hơn đối với sự ổn định và an ninh khu vực, như một phần trong tầm nhìn chung của nhóm về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

“Hợp tác QUAD bắt nguồn từ phản ứng của chúng tôi đối với trận động đất và sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004. Kể từ đó, chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa thiết thực và hiệu quả trong những thời điểm cần thiết trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng tôi khẳng định cam kết của QUAD trong việc hợp tác để ứng phó với các thảm họa thiên nhiên và những thách thức lớn hơn đối với sự ổn định và an ninh khu vực”, tuyên bố của QUAD cho biết.