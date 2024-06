Quá xúc động, hoa hậu Ý Nhi mất bình tĩnh nói tiếng Anh lạc giọng

Your browser does not support the video tag.

Ý Nhi phát biểu bằng tiếng Anh trước khán giả:



Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chính thức là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới lần thứ 72.

Tại sự kiện, các thí sinh Mr World Vietnam 2024 có màn “chào sân” đầu tiên khi tập hợp tại TPHCM khi chính thức vào nhà chung cách đây vài ngày.