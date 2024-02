Quá trình gây án của kẻ sát hại cô gái trẻ ngày mùng 7 Tết

Nạn nhân LT.T.L.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi; trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội giám định ADN của Hào. Đồng thời, cơ quan này chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định.

Minh Tuệ