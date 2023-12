Quá trình bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh bằng súng sau 3 giờ gây án

Đến 18h30, Công an tỉnh Trà Vinh nhận tin báo về việc có nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở huyện Châu Thành. Ngay sau đó, Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nóng đối tượng gây án.

Lại Thế Việt bị bắt khi đang trên đường tẩu thoát.

Khoảng 20h30, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Tiền Giang bố trí lực lượng triển khai các biện pháp phối hợp truy bắt nghi phạm đang trên đường chạy trốn ngang qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.