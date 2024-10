Quả ‘thần dược’ của Trung Quốc tràn sang chợ Việt, giá chỉ 30.000 đồng/kg

Được ví như vị thuốc “thần dược”, hồng táo Trung Quốc đang ồ ạt tràn sang chợ Việt và bán với giá rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước đến nay. Những năm gần đây, hồng táo (táo tàu) tràn sang chợ Việt với số lượng lớn. Đáng chú ý, dù được ví như “táo thuốc” hay quả “thần dược”, nhưng hồng táo lại có giá bán ngày càng rẻ. Thời điểm này, hồng táo tươi hay hàng khô được bày bán la liệt khắp các chợ, cửa hàng và siêu thị. Theo đó, giá hàng tươi phổ biến ở mức 30.000-70.000 đồng/kg - rẻ chưa từng có. Bán hồng táo tươi đã được 7 năm nay, chị Nguyễn Thị Như - đầu mối bán trái cây tại Cầu Giấy (Hà Nội), thừa nhận, thứ quả “thần dược” của Trung Quốc này giá đang rẻ nhất từ trước tới nay. Loại hồng táo tươi chị nhập về là hàng đóng trong thùng xốp. Đầu vụ, giá bán lên tới 130.000 đồng/kg, sau đó hạ dần. Những ngày gần đây, chị bán hồng táo số lượng lớn, giá chỉ 50.000 đồng/kg áp dụng cho khách lẻ. Với khách sỉ, giá hồng táo chỉ 160.000 đồng/thùng 5kg (tức khoảng 32.000 đồng/kg). Hồng táo Trung Quốc được bán la liệt khắp chợ Việt. Ảnh: NVCC Chị Như cho biết, lượng hồng táo bán ra tăng mạnh. Vào chính vụ nên quả ăn ngọt đậm, giòn tan. Đặc biệt, giá hồng táo đang rất rẻ nên càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Đây cũng là lý do gần một tháng nay, mỗi ngày chị xuất bán hết trên dưới 500 thùng hồng táo cho khách sỉ và khách lẻ. Theo chị Trương Thị Hiếu, nhân viên bán hàng tại một hệ thống cửa hàng trái cây lớn ở Hà Nội, dịp này giá hồng táo rẻ chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Còn so với đầu vụ, giá giảm chỉ còn một nửa. Chị dẫn chứng, với loại hồng táo tươi đóng hộp 1,5kg hàng loại A, năm ngoái cửa hàng nhập về bán giá 250.000 đồng/hộp. Đầu vụ năm nay, hàng loại này có giá 200.000-220.000 đồng/hộp. Hôm nay, vẫn loại hồng táo đóng thùng 1,5kg, nhưng giá giảm chỉ còn 95.000 đồng/thùng. “Do đó, lượng hồng táo bán ra đã tăng gấp 3 lần so với hồi đầu tháng 9”, chị Hiếu chia sẻ. Ngày hôm qua, đơn hàng bán ra lên tới 1.500 thùng. Chị Hiếu cho hay, chị em phụ nữ cực kỳ chuộng ăn hồng táo. Bởi, loại quả có xuất xứ từ Trung Quốc này không chỉ ngon mà còn được quảng cáo “ngày chỉ cần ăn 3 quả hồng táo, cả đời không sợ già”. Anh Phan Văn Bình, đầu mối đổ sỉ trái cây ở Lào Cai, cho biết, hồng táo rộ vụ từ đầu tháng 7. Trung bình mỗi ngày, anh bán sỉ hết 2-3 tấn. Từ cuối tháng 9 trở lại đây, lượng hàng anh đổ buôn cho khách sỉ ở các tỉnh lên tới trên dưới 4 tấn/ngày. “Theo quy luật, giá càng rẻ khách sỉ càng ‘ăn hàng’ nhiều hơn”, anh nói. Hai ngày gần đây, anh đổ sỉ hồng táo với giá 25.000 đồng/kg áp dụng với hàng 3A đóng thùng xốp 5kg, hàng 1A giá sỉ cũng chỉ 40.000 đồng/kg. Trung Quốc có vùng trồng hồng táo lớn nhất thế giới. Ở quốc gia tỷ dân, loại quả này được ví như “thần dược”, có thể ăn trực tiếp, pha trà hoặc làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn. Cuốn sách về các bài thuốc Đông y - Thần nông bản thảo kinh, đánh giá, ăn hồng táo nhiều làm cho cơ thể thanh thoát, khỏe mạnh, sống lâu. Bởi vậy, rất nhiều bài thuốc đã sử dụng hồng táo dạng khô. Theo Tây y, hồng táo dạng tươi có lượng calo thấp và nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa. Sử dụng loại quả này có thể tăng cường miễn dịch và chống lại tế bào ung thư, cải thiện hệ tiêu hóa...