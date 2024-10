Quả ‘thần dược’ của Trung Quốc rẻ chưa từng có, giá sầu riêng tăng trở lại

Được ví như vị thuốc “thần dược”, hồng táo Trung Quốc (táo tàu) lại được bán với giá rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, giá sầu riêng đang tăng trở lại. Quả ‘thần dược’ của Trung Quốc tràn sang chợ Việt, giá chỉ 30.000 đồng/kg Những năm gần đây, hồng táo (táo tàu) tràn sang chợ Việt với số lượng lớn. Đáng chú ý, dù được ví như “táo thuốc” hay quả “thần dược” nhưng hồng táo lại có giá bán ngày càng rẻ. Thời điểm này, hồng táo tươi hay hàng khô được bày bán la liệt khắp các chợ, cửa hàng và siêu thị. Theo đó, giá hàng tươi phổ biến ở mức 30.000-70.000 đồng/kg, rẻ chưa từng có. Chị Nguyễn Thị Như - đầu mối bán trái cây tại Cầu Giấy (Hà Nội) - cho hay, đầu vụ, giá hồng táo lên tới 130.000 đồng/kg, sau đó hạ dần. Theo chị Trương Thị Hiếu, nhân viên bán hàng tại một hệ thống cửa hàng trái cây lớn ở Hà Nội, dịp này giá hồng táo rẻ chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Còn so với đầu vụ, giá giảm chỉ còn một nửa. (Xem chi tiết) Giá sầu riêng tăng trở lại Giá sầu riêng đang có xu hướng tăng trở lại. Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, các vựa thu mua sầu riêng xuất khẩu tại Tây Nguyên ngày 4/10 thông báo giá sầu riêng Dona (Monthong) loại A ở mức 100.000-105.000 đồng/kg, loại B là 80.000-85.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với cuối tháng 9. Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết dù giá sầu riêng tăng nhưng không phải nông dân nào cũng bán được giá cao do trời mưa, sầu riêng bị ngậm nước, không đạt về độ khô, độ ngọt nên chỉ được xếp vào hạng C, D, thậm chí là hàng dạt với giá dưới 50.000 đồng/kg. Loại hàng này chỉ có thể xay nhuyễn và đưa vào chế biến các mặt hàng có giá trị thấp. Ảnh: Mạnh Khương Gạo ST25 tăng giá mạnh Gạo ST25 gần đây tăng giá mạnh. Theo Tạp chí Tri Thức, chỉ trong khoảng nửa tháng 9, gạo ST25 Ông Cua đã điều chỉnh tăng giá hai lần, với tổng mức tăng 3.500 đồng/kg; trên thị trường, mỗi kg gạo này đã gần 45.000 đồng. Cập nhật trên website của doanh nghiệp ngày 3/10, giá bán gạo Ông Cua ST25 từ 44.400-57.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Riêng ST25 hữu cơ có giá 83.500 đồng/kg. Tại các đại lý có phân phối gạo thương hiệu gạo ST25 ở TPHCM, thương hiệu Gạo Ông Cua của kỹ sư Hồ Quang Cua có giá phổ biến 40.000 đồng/kg với loại ruộng thường, loại lúa tôm là 43.000 đồng/kg và bán theo bao 5kg. Giá cà phê gây sốc Giá cà phê thế giới hôm 5/10 tăng mạnh trở lại sau hai phiên lao dốc liền trước. Tạp chí Tri Thức cho hay, chốt phiên 5/10, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 11 tăng mạnh 146USD lên mức 5.067 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ở các kỳ hạn cũng tăng hơn 2%. Tại Việt Nam, giá xuất khẩu bình quân đã chạm ngưỡng kỷ lục, kim ngạch 9 tháng vượt cả năm 2023. Trong tháng 9, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam bình quân đạt 5.469 USD/tấn, mức cao nhất từng được ghi nhận. Tính chung 9 tháng, giá trung bình mỗi tấn cà phê xuất khẩu đạt 3.897 USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Giá vé máy bay Tết tiếp tục tăng cao Giá vé máy bay Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang ở mức cao ngất ngưởng, tăng so với năm ngoái từ 8-10%. Theo Báo Pháp luật TPHCM, dù các hãng hàng không đã đồng loạt mở bán hàng triệu vé máy bay Tết ngay từ giữa tháng 9 nhưng giá vé đi các tỉnh, thành phố lớn đều cao ngất ngưởng khiến nhiều người còn đắn đo lựa chọn. Theo khảo sát, trên các hệ thống bán vé máy bay giai đoạn cao điểm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ ngày 22/1-3/2/2025, tức từ 21 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), giá chặng bay trục TPHCM - Hà Nội rẻ nhất là 6,8 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế, phí) của hãng Vietjet Air. Cùng đường bay, Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines bán với giá 7-7,3 triệu đồng/vé khứ hồi. Chặng bay TPHCM - Hải Phòng giá vé neo ở mức hơn 6 triệu đồng/vé khứ hồi; vé khứ hồi chặng TPHCM - Vinh khoảng 7,3 triệu đồng; TPHCM - Đà Nẵng giá thấp nhất 6,4 triệu đồng/vé khứ hồi; TPHCM - Huế với mức giá vé khứ hồi 7,8 triệu đồng...