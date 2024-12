Qua Rằm tháng 11, 3 con giáp đổi mệnh giàu sang, vàng đầy két

3 con giáp này được dự báo sẽ đổi mệnh giàu sang từ Rằm tháng 11. Họ muốn nghèo cũng khó, tiền vàng chật két, chạm nóc tài lộc. Con giáp tuổi Mùi: Từ nay tới Rằm tháng 11, tuổi Mùi có lợi thế hơn về tiền bạc so với những người xung quanh, thế nhưng nên khiêm tốn.

Không ai biết vận may của con giáp này duy trì được bao lâu, do đó luôn phải đối tốt với mọi người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Cục diện Thổ Kim tương sinh thuận lợi cho những ai đang có mục tiêu cải thiện vận trình tình cảm, người độc thân nên chủ động hơn trong việc bày tỏ tình cảm của mình.

Những người đã có đôi có cặp hãy thể hiện sự lãng mạn của mình để gia tăng sự gắn kết với đối phương.

Con giáp tuổi Ngọ: Từ nay tới Rằm tháng 11, đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ khá thuận lợi. Con giáp này rất may mắn khi được làm công việc yêu thích vì không phải ai cũng được có được điều này.

Ngay cả khi không có được thứ mình muốn thì bản mệnh cũng vẫn biết cách cân bằng, hài hòa cuộc sống.

Tuổi Ngọ trân trọng những thứ đang có và sửa đổi tất cả những gì trong khả năng, tự tạo thêm niềm vui cho bản thân. Tuy nhiên vận trình tình cảm lại chẳng được tốt đẹp như vậy. Bản mệnh có ham muốn chiếm hữu quá lớn, lấn át chẳng để cho đối phương có tiếng nói trong mối quan hệ của hai người. Con giáp tuổi Thân: Sau nửa đầu tháng 11 âm, cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Thân cơ hội thăng tiến, con đường quan lộc rộng mở vô cùng. Bạn được trao cơ hội để khẳng định bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và ghi điểm xuất sắc với cấp trên nên sẽ được đề bạt vào những vị trí cao hơn, xứng đáng hơn.

Thổ sinh Kim, các đôi đã yêu nhau lâu có thể sẽ có bước tiến mới trong mối quan hệ. Đôi lứa tính tới chuyện trăm năm, yêu thương nhau đủ độ thì tính tới lúc về chung một nhà, để tình yêu được thăng hoa và cùng nhau đắp xây hạnh phúc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.