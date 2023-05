Mít non không chỉ là nguyên liệu được chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng như gỏi, canh, xào, kho… mà các món ăn từ mít non còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Vậy, quả mít non có tác dụng gì?

Quả mít non có tác dụng gì?

Theo Đông y, các món ăn với mít non có nhiều tác dụng như bổ tỳ, hòa can, tăng và thông sữa, thích hợp cho phụ nữ sau sinh bị ốm yếu, ăn kém, ít sữa.

Những món ăn như canh nấu mít non lá lốt, cá kho mít non, gỏi mít non, mít non xào sả ớt, mít non xào hến... tuy bình dị, mộc mạc nhưng ai đã một lần thưởng thức thì không thể quên được hương vị thơm ngon, đậm đà của nó.

Một lát mít non chứa 155 calo, 2g protein, 3g chất xơ, cung cấp khoảng 15% lượng vitamin C cơ thể cần, kali, thậm chí cả omega-3. Khi kết hợp 1 chiếc bánh sandwich với nhiều loại rau, đậu nướng và vài lát mít non lại có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho một người trưởng thành.