Qua cồn ăn… tết

Nằm giữa dòng sông Hàm Luông, cồn Ốc (hay còn gọi là cù lao Ốc thuộc xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm) và cồn Đất (hay còn gọi là cù lao Đất, cù lao An Bình, thuộc ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri) đều có không gian yên bình, tĩnh lặng, và là những điểm đến nổi bật của tỉnh Bến Tre.

Cả hai cù lao này đều chỉ cách đất liền vài kilomet. Những vùng đất này được phù sa bồi đắp quanh năm, tạo nên cảnh quan tươi đẹp, bốn bề sóng vỗ của sông nước. Với diện tích khoảng 2,2 km² và dân số gần 2.000 người, bà con nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, trồng lúa, mía, nuôi tôm và đánh bắt thủy sản trên dòng sông Hàm Luông.

Đón tết theo cách khác biệt

Trong những ngày Tết, cồn Đất trở nên nhộn nhịp, đặc biệt là các phiên chợ Tết. Thời điểm này nổi bật với sự đông đúc của tiểu thương và người dân, khi chỉ sau vài giờ, các mặt hàng như: hoa kiểng, thực phẩm đã được bán sạch.

Những tiểu thương lấy đồ từ bên đất liền rồi qua đây bán, một số người dân cần số lượng lớn thì qua bên đất liền mua. “Ở cồn Đất chỉ có một chợ dân sinh ngay bến đò. Vào những ngày tết, chợ chỉ hoạt động đúng 1 – 1,5 tiếng đồng hồ. Nếu người dẫn ra trễ sẽ phải đợi qua hôm sau hoặc đi phà qua đất liền mua sắm”, một người dân tại cồn Đất chia sẻ.

Không khí Tết ở cồn mang lại một cảm giác bình dị, nơi mà người dân và du khách có thể tận hưởng không chỉ không khí xuân mà còn vẻ đẹp của vùng sông nước miền Tây.