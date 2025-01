Quả cầu Vàng 2025: Tôn vinh nghệ thuật và những câu chuyện đầy cảm hứng

"The Brutalist" và "Emilia Pérez" là hai cái tên tỏa sáng rực rỡ, dẫn đầu trong đêm trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 82 với hàng loạt chiến thắng ấn tượng. Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 82 đã khép lại, tôn vinh những tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc nhất năm qua, đồng thời mở ra cánh cửa đầy hứa hẹn cho cuộc đua Oscar sắp tới. "The Brutalist" và "Emilia Pérez" là hai cái tên tỏa sáng rực rỡ, dẫn đầu trong đêm trao giải với hàng loạt chiến thắng ấn tượng. Bộ phim sử thi dài 215 phút của đạo diễn tài ba Brady Corbet "The Brutalist" đã giành trọn vinh quang với giải thưởng “Phim chính kịch xuất sắc nhất.” Không chỉ vậy, Brady Corbet còn được vinh danh là “Đạo diễn xuất sắc nhất” và Adrien Brody, với màn hóa thân đầy ám ảnh, đã vượt qua những ứng cử viên nặng ký để nhận giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.” Lấy bối cảnh hậu Chiến tranh thế giới lần thứ hai, "The Brutalist" kể về hành trình đầy xúc động của một nghệ sĩ Do Thái trên hành trình tìm lại bản ngã và đam mê nghệ thuật. Chiến thắng này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Brody, sau vai diễn để đời trong "The Pianist." Ở thể loại hài/ca nhạc, "Emilia Pérez" của đạo diễn Jacques Audiard đã chinh phục khán giả và giới chuyên môn, giành giải “Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất,” cùng 3 chiến thắng khác: “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” (dành cho Zoe Saldaña), “Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất” (cho bài hát “El Mal”) và “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất” (tiếng Tây Ban Nha). Đạo diễn Audiard chia sẻ: “Tôi hy vọng bộ phim này sẽ là ngọn hải đăng trong những thời điểm đen tối." Demi Moore tạo nên bất ngờ lớn khi giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hạng mục hài/ca nhạc” cho vai diễn trong "The Substance" - một bộ phim về hành trình tìm lại thanh xuân của một ngôi sao Hollywood đang dần lụi tàn. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp hơn 45 năm, Moore nhận được giải thưởng này, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời nghệ thuật của bà. Fernanda Torres cũng đã chạm đến trái tim khán giả với vai diễn đầy xúc động trong "I’m Still Here" - bộ phim tái hiện biến cố chính trị ở Brazil thập niên 1970, mang về giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hạng mục chính kịch." Sebastian Stan tiếp tục khẳng định tài năng với giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, hạng mục hài/ca nhạc” nhờ vai diễn trong "A Different Man," một câu chuyện sâu sắc về sự biến đổi và chữa lành. Ở lĩnh vực truyền hình, "Shōgun" - bộ phim lịch sử hoành tráng lấy bối cảnh Nhật Bản thời phong kiến - đã làm nên lịch sử với 4 giải thưởng lớn, bao gồm: “Phim chính kịch xuất sắc nhất,” cùng 3 giải thưởng diễn xuất dành cho Hiroyuki Sanada, Anna Sawai và Tadanobu Asano. "Hacks" tiếp tục khẳng định vị thế với giải “Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất”, cùng chiến thắng của Jean Smart ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.” Trong khi đó, Jeremy Allen White tỏa sáng với giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” trong loạt phim "The Bear." Jodie Foster và Colin Farrell cũng ghi dấu ấn sâu đậm khi lần lượt giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” trong loạt phim ngắn tập "True Detective: Night Country" và "The Penguin." Lễ trao giải năm nay cũng ghi nhận sự thành công của các tác phẩm sáng tạo như "Wicked" - nhận giải “Thành tựu điện ảnh và phòng vé,” và "Flow" - bộ phim hoạt hình độc đáo về hành trình sinh tồn của một chú mèo trong một thế giới ngập lụt. Quả cầu Vàng 2025 không chỉ là sự kiện tôn vinh những đóng góp nghệ thuật nổi bật, mà còn là bệ phóng cho những tác phẩm xuất sắc trên đường đua Oscar. Những câu chuyện đầy cảm hứng, giàu tính nhân văn và sáng tạo sẽ tiếp tục là nguồn động lực mạnh mẽ, mang đến sự đa dạng và chiều sâu cho nền điện ảnh đương đại toàn cầu./.