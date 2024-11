Quả bóng vàng Rodri: Tốt nghiệp đại học, bạn gái 10 năm và cuộc sống giản dị

Rodri không mặc quần áo đắt tiền, quen bạn gái 10 năm, tốt nghiệp đại học Quản trị Kinh doanh. Quả bóng vàng 2024 là tấm gương tốt cho thế hệ trẻ. Khi Rodrigo Hernandez được công bố là người đoạt Quả bóng vàng, nhiều người rất ngạc nhiên và có cả những tranh cãi. Bởi vì, Vinicius Junior được đánh giá cao nhất về khả năng giành giải thưởng đáng mơ ước do tạp chí France Football trao tặng hàng năm. Tuy nhiên, tiền vệ của Man City mới là người được số đông trong 100 nhà báo bỏ phiếu công nhận. Sinh ra ở Madrid, Rodri trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha thứ hai giành được Quả bóng vàng nam trong toàn bộ lịch sử giải thưởng. Người đầu tiên là Luis Suarez, diễn ra cách nay đã 64 năm. Đó là sự ghi nhận cho một mùa giải đặc biệt về số liệu thống kê cá nhân và danh hiệu tập thể, trong đó có: Premier League, Siêu cúp châu Âu và Club World Cup với Man City, đặc biệt là chiếc cúp EURO 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Rodri là nhân vật chủ chốt trong tất cả những chiến thắng này. Mặc dù nổi tiếng quốc tế, Rodri là một người khiêm tốn và trầm lặng (dù đôi khi anh bày tỏ quan điểm chính trị), không thích được chú ý và thậm chí không có mạng xã hội. Anh cũng không có cuộc sống phô trương như nhiều cầu thủ bóng đá hiện đại, vốn thường hay khoe khoang. Khác với những đồng nghiệp và đồng đội ở City, Rodri không có hình xăm hay mặc quần áo đắt tiền. Đó là lý do tại sao, như chính cầu thủ sinh năm 1996 tiết lộ, một số cầu thủ Man City cười nhạo anh về trang phục. Rodri không coi trọng những bộ quần áo hợp thời trang, và coi bình luận của đồng đội như trò đùa giữa những người bạn thân thiết. Trong một cuộc phỏng vấn, cựu tiền vệ Atletico nói rằng anh thích lái chiếc Opel Corsa của mình. Nếu so với cách tiệc tùng và phô trương của các cầu thủ nhận mức lương hàng trăm nghìn euro mỗi tháng, Rodri có một cuộc sống khắc khổ về hầu hết mọi mặt. Điều quan trọng với Rodri là được tập luyện tốt. Trong khi đang thăng tiến về sự nghiệp bóng đá, anh đã học Quản trị và Quản trị Kinh doanh tại Đại học Jaime I de Castellon. Anh bắt đầu ngành khi còn chơi cho Villarreal và kết thúc khi đang là thành viên của Man City. Trong quá trình hoàn tất chương trình học, anh phải di chuyển rất nhiều. Một khía cạnh ưu tiên khác trong cuộc sống của Rodri là gia đình. Một trong những hình mẫu của anh là ông nội Noe Hernandez, một bác sĩ nổi tiếng đến từ thị trấn nhỏ La Baneza thuộc Leonese. Cha anh, Antonio, một kỹ sư chuyên nghiệp, và mẹ anh, Elena, giám đốc tiếp thị. Rodri cũng có hai người em trai mà anh rất tự hào. Người em kế, Gonzalo, có học bổng bóng đá ở Mỹ và người nhỏ nhất, Alvaro, học tại thành phố Manchester. Rodri còn được biết đến với mối tình cùng Laura Martinez. Họ quen nhau trong nhiều năm. Một người là cầu thủ không điển hình, người kia là một WAG rất không khuôn mẫu. Rodri gặp Laura cách nay đã 10 năm, trong khuôn viên trường đại học ở Castellon. Với bằng về Khoa học sức khỏe và Quản lý kinh doanh, cô cũng kín đáo như bạn trai.