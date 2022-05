PVFCCo: Hoạt động ổn định, hiệu quả 5 tháng đầu năm 2022

Theo đó, trong cả quý I/2022, các nhà máy đều hoạt động an toàn, ổn định, đạt công suất tối đa, chất lượng sản phẩm đượcđảm bảo. Tổng sản lượng đạt khoảng 282.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ấn tượng nhất là NPK Phú Mỹ với sản lượng trên 41 ngàn tấn, đạt 119% kế hoạch quý I, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5, nhà máy tiếp tục vận hành an toàn, ổn định, đạt công suất tối đa, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tính đến giữa tháng 5/2022, tổng sản lượng sản xuất đạt khoảng 443 ngàn tấn phân bón và hóa chất các loại, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, đạt gần 41% kế hoạch năm 2022.