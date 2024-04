PV Oil phát hành hóa đơn điện tử trở lại sau khi bị tin tặc tấn công

Ngay sau khi xảy ra sự cố, PV Oil đã nhanh chóng có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng và khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với sự hỗ trợ kịp thời và tích cực của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị tư vấn về an ninh mạng và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, PV Oil đã điều tra nguyên nhân và từng bước khắc phục sự cố, dự kiến sẽ đưa các ứng dụng hoạt động trở lại trong 1 - 2 ngày tới.