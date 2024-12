Puerto Rico đăng quang Miss Intercontinental, Bùi Khánh Linh đạt á hậu 3

Rạng sáng 7/12, María D. Cepero - người đẹp Puerto Rico đã xuất sắc giành ngôi vị Miss Intercontinental 2024. Đại diện Việt Nam Bùi Khánh Linh đoạt á hậu 3. Chung kết Miss Intercontinental 2024 (Hoa hậu Liên lục địa 2024) lần thứ 52 diễn ra tại Sharm El Sheikh, Ai Cập với sự tham gia tranh tài của hơn 70 người đẹp đại diện cho các quốc gia khắp nơi trên thế giới. Đại diện Việt Nam - Bùi Khánh Linh đạt giải Á hậu 3 Miss Intercontinental 2024. Ảnh: FBNV Kết quả chung cuộc, chiếc vương miện thuộc về đại diện Puerto Rico, María D. Cepero. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần lượt được trao cho các thí sinh đến từ Venezuela (Georgette Musrie), Philippines (Alyssa Marie D Rendondo), Việt Nam (Bùi Khánh Linh), Đức (Celina Weil), Mỹ (Kenyatta Michelle) và Zimbabwe (Amanda Peresu Moyo). Đại diện Puerto Rico - María D. Cepero đăng quang Miss Intercontinental 2024. Tân hoa hậu là một doanh nhân và luật sư. Cô có 2 bằng cử nhân Quản trị kinh doanh và bằng MBA chuyên ngành Kế toán. Hiện cô đang theo học luật tại Đại học Puerto Rico. María thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp và đang học thêm tiếng Bồ Đào Nha. Cô cũng thành lập quỹ riêng với mong muốn trao quyền cho phụ nữ thông qua việc kinh doanh. Đêm chung kết bao gồm các phần thi trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm và ứng xử. Hoa hậu Chatranalin Chotjirawachat - Miss Intercontinental 2023 trao vương miện cho người kế nhiệm. Miss Intercontinental 2023 - Chatranalin Chotjirawachat trao vương miện cho người kế nhiệm. Đêm chung kết được khuấy động với màn đồng diễn của các thí sinh với các trang phục tông đen thu hút, toát lên dáng vẻ sang trọng nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Sau phần đồng diễn, MC công bố 2 giải thưởng quan trọng mang đến 2 tấm vé đặc cách vào thẳng top 7 chung cuộc. Giải thưởng Power of Beauty thuộc về đại diện Philippines. Trong khi đó, người đẹp Puerto Rico xuất sắc giành chiến thắng cho giải People’s Choice Awards. Top 22 lộ diện bao gồm các đại diện đến từ: Philippines, Puerto Rico, Kenya, Zambia, Zimbabwe, Nhật Bản, Campuchia, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam, Moldova, Đức, Xứ Wales, Cộng hòa Séc, Nga, Bỉ, Cuba, Mỹ, Canada, Colombia, Venezuela và Brazil. Trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội, các thí sinh diện nhiều thiết kế nổi bật, thanh lịch và thu hút. Tiếp theo, các đại diện thể hiện sắc vóc nóng bỏng, săn chắc và sự tự tin trong màn trình diễn áo tắm với thiết kế bikini đen. Đại diện Philippines xuất sắc giành giải Best in Swimsuit. Top 7 thí sinh nổi bật nhất là Philippines, Puerto Rico, Zimbabwe, Việt Nam, Đức, Mỹ, Venezuela. Đại diện Việt Nam Bùi Khánh Linh chiến thắng giải Hoa hậu Liên lục địa châu Á và châu Đại Dương. Ở phần ứng xử, Bùi Khánh Linh được hỏi về những phẩm chất cần có của Miss Intercontinental. Đại diện Việt Nam cho rằng Miss Intercontinental phải là một người có vẻ ngoài xinh đẹp. Sau đó là trái tim ấm áp và tinh thần học hỏi. Trái tim ấm áp để đồng cảm, yêu thương những người xung quanh còn tinh thần học hỏi để tạo nên những điều tuyệt vời cho cộng đồng. Đại diện Việt Nam trả lời câu hỏi ứng xử lưu loát và mượt mà. 6 thí sinh còn lại cũng đưa ra những câu trả lời sâu sắc xoay quanh các giá trị và chuẩn mực cuộc sống. Đại diện Philippines bày tỏ quan điểm về phẫu thuật thẩm mỹ, cho rằng nếu làm vì bản thân không có gì đáng ngại, nhưng nếu để đáp ứng kỳ vọng của người khác thì không nên. Cô nhấn mạnh vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở phẩm chất bên trong. Đại diện Puerto Rico khẳng định phẩm chất cần có của một cộng sự lý tưởng chính là sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đại diện Zimbabwe nhấn mạnh thời đại của những chuẩn mực khuôn mẫu cũ dành cho phụ nữ đã qua. Phụ nữ ngày nay đang phá vỡ rào cản và thay đổi thế giới một cách tích cực. Khi được hỏi về định nghĩa “vẻ đẹp bên trong”, đại diện Đức chia sẻ rằng vẻ đẹp này chính là sự hòa hợp với mục tiêu sống và quan trọng nhất là sống đúng với bản thân. Đại diện Mỹ cho biết bài học lớn nhất cô rút ra từ cuộc thi là không có tiêu chuẩn nào dành cho cái đẹp. Điều quan trọng là sống thật, yêu bản thân và không thay đổi mình để phù hợp với tiêu chuẩn của người khác. Cuối cùng, đại diện Venezuela khẳng định điều quan trọng nhất trong cuộc sống là làm chính mình. Theo cô, chìa khóa của sự thành công nằm ở cách suy nghĩ và khả năng kiểm soát cảm xúc. Ảnh, video: Miss Intercontinental