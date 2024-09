PSG chịu phán quyết cay nghiệt, mất số tiền khổng lồ vụ Mbappe

Ủy ban pháp lý của Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) đã ra phán quyết rằng PSG phải trả đủ 55 triệu euro tiền nợ lương với Kylian Mbappe. Phía Kylian Mbappe đã yêu cầu PSG thanh toán đủ 55 triệu euro tiền phí trung thành hết hạn ngày 29/2/2024 và nợ lương trong 3 tháng (4,5,6). Vấn đề này đã được chuyển lên Ủy ban pháp lý của Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) giải quyết. PSG quyết không trả tiền nợ cho Mbappe (Ảnh: Getty). Theo thông tin từ tờ Le Parisien, LFP ra phán quyết nghiêng về phía Mbappe. Theo đó, cơ quan này yêu cầu PSG thanh toán đủ 55 triệu euro cho ngôi sao người Pháp trong vòng chậm nhất 8 ngày. Trước đó, LFP đã triệu tập luật sư của Mbappe là bà Delphine Verheyden. Cơ quan này yêu cầu Mbappe chủ động hòa giải với PSG nhưng tiền đạo sinh năm 1998 không đồng ý. Sau đó, LFP xem xét lại vụ việc và phán quyết Mbappe thắng kiện. Điều đáng nói, theo động thái mới nhất, PSG vẫn khẳng định không trả 55 triệu euro cho Mbappe theo phán quyết của LFP. Đội bóng nhà giàu nước Pháp khẳng định phán quyết không có hiệu lực pháp lý, buộc CLB phải trả tiền. Mbappe đã "xé giao kèo" với PSG khi gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do (Ảnh: Getty). Do đó, nếu muốn nhận tiền, Mbappe bắt buộc phải kiện lên tòa án. PSG thông báo: "Ủy ban LFP đã nhiều lần đề nghị Mbappe thỏa hiệp theo hướng có lợi cho PSG nhưng cầu thủ này đều từ chối. Vì Ủy ban có hạn chế pháp lý, vấn đề này phải được tranh luận ở một cơ quan tố tụng khác. PSG rất vui khi được trình bày sự thật trong những phiên tòa sắp tới". Trong trường hợp PSG không trả tiền cho Mbappe, cầu thủ này có quyền khởi kiện ra tòa án Lao động để yêu cầu đội bóng cũ của anh trả số tiền 55 triệu euro. Khi ký hợp đồng với Mbappe vào năm 2022, Mbappe có một thỏa thuận nguyên tắc rằng sẽ bảo vệ tài chính PSG bằng cách không ra đi theo dạng tự do. Tuy nhiên, anh đã làm trái điều này khi gia nhập Real Madrid vào năm 2024 mà không giúp PSG thu về đồng nào. Vì thế, PSG giữ lại các khoản lương thưởng và phí đền bù của tiền đạo này.