Press Marathon 2024 thu hút hơn 500 nhà báo, phóng viên tham gia giải chạy kỷ niệm ngành

"Giải chạy cũng đồng hành cho việc hỗ trợ học sinh vùng cao đang gặp khó khăn, dự kiến triển khai cuối năm 2024", nhà báo Nguyễn Việt Phú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết thêm.



Press Marathon 2024 được vận hành bởi nhà tài trợ kim cương TrueRace trong nỗ lực không ngừng cải tiến về công nghệ nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho các sự kiện liên quan nói chung và chạy bộ nói riêng.



Đồng hành cùng Press Marathon 2024 còn có các doanh nghiệp lớn trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông như MobiFone, VNPT, Viettel, FPT cùng với các thương hiệu gắn kết bao gồm Phygital Labs, Vietrace365, CellphoneS...



Cũng trong sáng 30/6, tại Hồ Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội), giải chạy với chủ đề “Ngàn bước chạy - Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” cũng được tổ chức, thu hút 2.000 người tham gia.



Giải chạy với 2 cự ly gồm 1,7km và 5,1km dành cho nam, nữ hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an Hà Nội tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội tổ chức.