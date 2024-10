Porsche 911 GT3 2025 lộ diện

Phiên bản facelift của Porsche 911 GT3 sẽ mở đặt hàng vào cuối năm nay và dự kiến bàn giao xe sớm nhất vào giữa năm 2025. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt mẫu xe biểu tượng GT3, Porsche vừa trình làng phiên bản mới của 911 GT3 cho năm 2025. Đây là bản facelift của chiếc Porsche 911 GT3 và Porsche 911 GT3 Touring thuộc thế hệ 992.2. Mặc dù Porsche đã phát triển hệ truyền động hybrid cho dòng 911 mới ra mắt tháng 5, nhưng GT3 vẫn trung thành với động cơ đốt trong. Cụ thể, xe vẫn được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên 4.0L, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Để đáp ứng các quy định khắt khe về môi trường, động cơ của 911 GT3 được trang bị hai bộ lọc khí thải và bốn bộ chuyển đổi xúc tác. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp với trục cam từ GT3 RS, bướm ga mới, hệ thống làm mát dầu cải tiến cùng đầu xi-lanh được tinh chỉnh nhằm tăng hiệu suất. Porsche vẫn cung cấp các tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. Đặc biệt, phiên bản hộp số sàn giờ đây có tỷ số truyền ngắn hơn. Porsche 911 GT3 2025 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 311 km/h. Thông số này trên phiên bản số sàn lần lượt là 3,9 giây và 313 km/h. Hệ thống treo trước của GT3 mới cũng kế thừa một số công nghệ từ GT3 RS, kết hợp với các liên kết treo có thiết kế khí động học, giúp tăng lực nén ở trục trước và cải thiện khả năng làm mát phanh. Liên kết trước của thanh đòn dưới cũng được lắp đặt thấp hơn, giảm hiện tượng lún khi phanh. Về ngoại thất, 911 GT3 có phần đầu được tinh chỉnh sắc nét hơn ở hốc gió và cánh gió gầm, giúp tối ưu tính khí động học tương tự như mẫu 911 Carrerafacelift 2025. Đèn pha mới của 911 cho phép mở rộng các khe hút gió phía trước. Ngoài ra, Porsche cũng đã tinh chỉnh bộ khuếch tán, nắp động cơ và các hốc gió để tối ưu tính khí động học. Tương tự phần đầu xe, bộ khuếch tán cản sau cùng các khe hút và thoát gió cũng được nâng cấp Cụm cánh gió sau vẫn sử dụng thiết kế "cổ thiên nga" (Swan Neck), nhưng hình dạng của các tấm điều hướng hai bên đã được điều chỉnh. Một nâng cấp đáng chú ý khác là bộ lốp mới với kích thước 255/35ZR20 ở phía trước và 315/30ZR21 ở phía sau, giúp cải thiện khả năng bám đường khi trời mưa. Lần đầu tiên, Porsche 911 GT3 được cung cấp gói Weissach giúp giảm trọng lượng xe, bao gồm nhiều chi tiết carbon như mui xe, thanh chống lật, các tấm chịu lực, ốp gương cùng ghế thể thao chuyên dụng với dây an toàn 6 điểm. Trước đây, tùy chọn này chỉ xuất hiện trên các mẫu xe hiệu năng cao như 918 Spyder, 911 GT2 RS và 911 GT3 RS. Gói này cũng bao gồm bộ mâm hợp kim Magnesium với bề mặt sơn vàng California Gold, nhẹ hơn 9 kg so với trang bị tiêu chuẩn. Porsche cho biết, trọng lượng nhẹ nhất của GT3 mới là khoảng 1.419 kg, con số khá thấp đối với một mẫu xe hiệu suất cao hiện đại. Phiên bản GT3 Touring được lược bỏ bớt các chi tiết thể thao để tạo vẻ ngoài thanh lịch hơn. Bản này có tùy chọn gói Leichtbau với hệ thống treo bằng sợi carbon, trần xe bằng sợi carbon cùng màu thân xe, mâm magiê và cần số ngắn hơn từ mẫu 911 S/T. Bên trong khoang lái của GT3 mới vẫn là cấu hình 2 chỗ ngồi, nhưng được nâng cấp phím khởi động xoay thay vì phím bấm như trên 911 Carrera. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số với giao diện "Track Screen" độc đáo. Xe được trang bị ghế thể thao làm từ sợi carbon với thiết kế mới, có tựa lưng gập và tùy chọn sưởi. Đặc biệt, phiên bản GT3 Touring lần đầu tiên cung cấp tùy chọn ghế sau, điều chưa từng xuất hiện trên các mẫu GT3 trước đây. Theo công bố, mức giá khởi điểm của Porsche 911 GT3 2025 sẽ là từ 224.495 USD (khoảng 5,65 tỷ đồng), chưa kèm các tùy chọn như gói Weissach. Con số này tăng đáng kể so với mức 171.500 USD ( khoảng 4,31 tỷ đồng) của phiên bản 2023. Lê Tuấn