Pochettino thành tân HLV Chelsea

Telegraph, Athletic và Times đồng loạt xác nhận Chelsea đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Mauricio Pochettino ngồi vào "ghế nóng" tại sân Stamford Bridge. Thương vụ sẽ sớm được "The Blues" công bố trong ít ngày tới. HLV Frank Lampard vẫn đảm nhiệm vai trò tạm quyền cho đến cuối mùa trước khi bàn giao lại công việc cho Pochettino.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất. Nhà báo người Italy thông tin thêm cựu HLV Tottenham sẽ bắt đầu làm việc vào đầu tháng 6. "Pochettino sẽ lập tức thảo luận kế hoạch chuyển nhượng với Chelsea", Romano kết luận.

Theo Athletic, các trợ lý Jesus Perez và Miguel D’Agostino, HLV thủ môn Toni Jimenez và con trai Sebastiano Pochettino sẽ theo chân Pochettino tới Stamford Bridge. Đội ngũ 5 người này thất nghiệp kể từ khi rời PSG vào tháng 7 năm ngoái và cũng làm việc cùng nhau trong màu áo Tottenham.