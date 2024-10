PNJ của 'nữ hoàng trang sức' bị xử phạt tiền tỷ sau thanh tra

PNJ của "nữ hoàng trang sức" Cao Thị Ngọc Dung bị xử phạt 1,34 tỷ đồng sau đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ với các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ 23/5-10/9, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố thông tin nhận được quyết định của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (NHNN) về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Theo đó, PNJ bị xử phạt 1,34 tỷ đồng do công ty đã ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp đứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Ngoài ra, doanh nghiệp của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung còn tồn tại một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý. Theo Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, PNJ đã chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả. Trước đó, tháng 5/2024, NHNN công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng trong giai đoạn từ 1/1/2020 đến 15/5/2024 (khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên). Đoàn thanh tra liên ngành với sự tham gia của NHNN, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. 4 công ty vàng nằm trong danh sách thanh tra là SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng với hai nàh băng là Ngân hàng Tiên Phong và Eximbank. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, về phòng, chống rửa tiền, thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế, các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ. Mới đây, PNJ đã công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2024 với doanh thu đạt 26.866 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 2,8%, đạt 1.281 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 8 tháng, PNJ đã hoàn thành hơn 72% doanh thu đặt ra năm nay. Trong đó, thu từ hoạt động bán lẻ chiếm 53%, tăng trưởng 15,1% so với cùng kỳ; thu từ bán vàng 24K chiếm 36,9%, tăng 53% và thu từ trang sức bán sỉ chiếm 9,2%, tăng 28,2%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp trung bình trong 8 tháng năm 2024 đạt 16,6%, giảm so với mức 18,6% cùng kỳ năm 2023. Tính đến ngày 30/6, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT công ty, nắm giữ hơn 9,3 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,8% vốn điều lệ.