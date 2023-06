Phương Mỹ Chi nói gì khi được gọi 'thánh tiên tri' vì đoán trúng 'Vợ nhặt'?

Phương Mỹ Chi cho biết "Vợ nhặt" là một tác phẩm yêu thích của cô khi còn học cấp 3. Với tác phẩm này, nữ ca sĩ nhận thấy có nhiều giá trị nhân văn về tình người cũng như sự cảm thông và san sẻ lẫn nhau trong cuộc sống.

"Cô bé dân ca" nói thêm: "Khi ra mắt "Đẩy xe bò", tôi cảm thấy rất vui vì có nhiều bạn học sinh yêu thích và ủng hộ. Tôi nghĩ việc vô tình đoán trúng đề thi là một sự may mắn. Ngày xưa tôi cũng thi nhưng toàn đoán sai đề, còn bây giờ đoán đề giúp người khác lại trúng tủ (cười)".

Nói danh xưng "nhà tiên tri văn học", Phương Mỹ Chi nói: "Nhà tiên tri thì chắc chắn anh Đen Vâu là số 1 rồi, không ai qua được. Tôi chỉ may mắn "ăn may" năm nay thôi (cười). Tuy nhiên, năm sau tôi vẫn tiếp tục hành trình đoán đề của mình để thử xem bản thân may mắn đến đâu".