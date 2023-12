Phương Mỹ Chi có động thái mới sau ồn ào clip nhạy cảm

Phương Mỹ Chi khẳng định, đây là clip được can thiệp bằng công nghệ deepfake. Và không chỉ riêng Chi mà rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã rơi vào trường hợp tương tự, phổ biến hơn là cuộc gọi video lừa đảo hiện nay cũng sử dụng công nghệ này.

Đến trưa 16/12, phía Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác nhận đã nắm được sự việc trên. Đồng thời, cục A05 trực thuộc Bộ Công an thông tin đang trong giai đoạn điều tra và xác minh vụ việc Phương Mỹ Chi bị tung tin liên quan đến clip nhạy cảm. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.