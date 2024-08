Phương Anh Idol từng xấu hổ vì không giàu bằng người yêu, cảm động vì khán giả không ‘chê’ ngoại hình của mình

Một món đồ khác của Phương Anh Idol là quyển sách, gắn với từ khóa “ngỡ ngàng”. Đặc biệt, quyển sách có nhắc đến chuyện tình yêu, Phương Anh cho rằng, khi yêu và muốn “cưa đổ” đối phương thì cần phải dùng “thủ đoạn” để thành công. Không có chuyện yêu đương là không tính toán. Lại càng không có chuyện đang đi ngoài đường gặp vận may mà có được tình yêu. “Người ta thấy cô gái nào đó đẹp quá nên thích, và rồi có tình yêu thì do họ may mắn. Còn mình là người ít may mắn nên phải có sự tính toán”, Phương Anh nói.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận, bản thân là một người khá mâu thuẫn. Cô kể: “Thời điểm em nhận ra mình mâu thuẫn đầu tiên là lúc em muốn có người yêu có nhiều tiền, có nhà riêng và có ô tô thật xịn. Nhưng khi em có một anh như vậy rồi, em bước lên một chiếc xe khá xịn, ở thời điểm mười mấy năm trước giá chiếc xe đó là 5 - 6 tỷ đồng thì cảm giác lại khác. Lúc đó, em cảm thấy xấu hổ, em tự hỏi, tại sao người yêu mình giàu mà mình không giàu bằng chính khả năng của mình. Em thấy mình thiệt thòi và rồi từ chối, thậm chí là ghét người yêu em một cách phi lý luôn. Bản thân em đã xảy ra điều như vậy”.