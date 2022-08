Phương Anh Đào bị trật cổ, không cử động được khi quay cảnh máu me

Tái xuất màn ảnh rộng sau khoảng thời gian dài vắng bóng, Phương Anh Đào gây tò mò khi hóa thân thành nhân vật Phương Anh trong phim điện ảnh kinh dị đầy máu me Vô Diện Sát Nhân.

Phương Anh là 1 bác sĩ xinh đẹp, tài năng, cô lại còn có cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc bên Thiên Minh (Hiếu Nguyễn). Nhưng đến ngày nọ, Phương Anh phát hiện ra điều kỳ lạ xung quanh mình.

Phương Anh bị kẻ lạ mặt truy đuổi, tìm cách sát hại. Để bảo vệ tính mạng, cô đã chạy trốn khắp nơi. Tuy nhiên, kẻ sát nhân vô diện này vẫn không chịu buông tha.