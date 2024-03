Phú Yên: Bắt giam người vợ mang dao đến đâm chồng và tình địch tại khách sạn

Chiều 7/3, đại diện Công an TP Tuy Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Lệ Thúy (35 tuổi, là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, điều 134 BLHS.

Cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh cắt từ clip)

Bà Thúy là nghi phạm dùng dao gây thương tích cho chồng là ông Phạm N.H. (38 tuổi, hiện là Phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở TX Đông Hòa) và bà Lê Thị T.Q. (38 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa) ở trong khách sạn.